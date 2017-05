Hebe de Bonafini, al Papa: "Te necesitamos todos. El país parece una montaña que se cae a pedazos"

(J. B./VR).- "Te necesitamos todos. La estamos pasando muy mal, el país parece una montaña que se cae a pedazos como cuando sucede un terremoto". La líder de las Madres de Mayo, Hebe de Bonafini, y el Papa Francisco, se han intercambiado sendas misivas, hablando de los problemas de Argentina, y el posible viaje de Bergoglio a su país.

La carta papal, en respuesta a una misiva enviada por Hebe el 14 de abril, se ha difundido después de que la argentina fuera procesada por un supuesto desvío de fondos destinados a viviendas sociales. En la misma, Francisco subraya que "frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos de una manera tan cruel y violenta siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Sólo ella sabe lo que es ese sufrimiento".

"Francisco, te pido que el 30 no te olvides de nosotras, que le pidas al Tatita Dios que no nos abandone. Me despido con un fuerte abrazo y un vení que te necesitamos", afirma Bonafini, que agrega una postdata con indudable carga política: "Sé que vos pensás que si venís le hacés un favor al Pastor Mauricio (Macri). Yo te pido que pienses en cuanto bien le harías a millones si venís".

Ante esa misiva, la respuesta del Papa Francisco fue la siguiente:

Sra. Hebe de Bonafini

Querida Hebe:

Muchas gracias por tu carta del pasado 19 de abril. Te agradezco también el libro que me hiciste llegar con motivo de la conmemoración de los 40 años de Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Te agradezco lo que me decís en la carta y quisiera reiterar lo que dije tantas veces y te lo expresé cuando estuviste en el Vaticano: frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos de una manera tan cruel y violenta siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Sólo ella sabe lo que es ese sufrimiento.

Todavía no hay nada decidido sobre mi viaje a Argentina. Tengo en cuenta tus palabras.

Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.

Afectuosamente,

Francisco

Las dos cartas fueron publicadas este martes en la web de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo. Bonafini la había enviado tras escribirla el 14 de abril de último. El motivo había sido enviarle un libro por los 40 años de la entidad, pero también desde el inicio y hasta el final, la dirigente procesada le pidió que visite la Argentina.

"Sé que no vas a venir, las Madres estamos cumpliendo el 30 de abril 40 años de lucha, sin faltar un solo jueves a la Plaza. 2036 marchas, quedamos muy pocas, pero construimos un puente indestructible entre nuestros hijos y las nuevas generaciones que se tomaron la Patria en serio, así que las Madres moriremos tranquilas porque la lucha y la defensa de la vida está en las mejores manos, ¡la juventud! que está comprometida con la lucha por los otros y para los otros", indica la carta la jefa de la organización.