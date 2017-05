La Vida Religiosa en Brasil dice no a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes

(Luis Miguel Modino, Brasil).- El 18 de mayo se celebra en Brasil el Día de Combate a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. La Red Un Grito por la Vida, entidad creada por la Conferencia de los Religiosos de Brasil hace diez años, ha organizado a lo largo de toda la semana diferentes actividades que ayuden a la sociedad brasileña a concienciarse sobre esta lacra social, que asola nuestra sociedad actual, constantemente condenada por el Papa Francisco.

El Núcleo de la Red Un Grito por la Vida en el Estado de Amazonas, como ha sucedido en otros puntos del país, ha realizado encuentros con jóvenes y adolescentes en colegios y comunidades cristianas, así como momentos de divulgación en centros comerciales y a través de una rueda de prensa, como señala Eurides Alves de Oliveira, Coordinadora Nacional de la Red Un Grito por la Vida.

Estas actividades han tenido su punto culminante en un acto público que ha sido celebrado en la Plaza del Congreso de Manaos, en el que han participado un buen número de niños y jóvenes, y que ha servido para gritar contra un fenómeno demasiado presente en la sociedad brasileña.

Junto con diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan en la prevención y acompañamiento de las víctimas de abusos, la Red Un Grito por la Vida ha querido realizar una denuncia profética, que nacida de la Vida Religiosa en Brasil, quiere ser voz de los sin voz, de aquellos que padecen, muchas veces en silencio, la falta de escrúpulos de gente sin sentimientos humanos.

Todos debemos ser conscientes que hacer realidad uno de los lemas usados este año en la Campaña: "Olvidarse es permitir, recordar es combatir", es el camino para acabar con esta lacra social. No podemos dejar caer en saco roto tantas situaciones de sufrimiento y dolor de quienes no tienen como defenderse. Por eso "Faça bonito", vamos a denunciar siempre, pues no podemos olvidar que lo que hicimos con uno de estos hermanos más pequeños, lo hicimos con Él.

