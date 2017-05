Urosa: "No estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente, la rechazamos"

No a la violencia en Venezuela 01

No a la violencia en Venezuela

(C. Doody/Agencias).- "No estamos de acuerdo con la ANC, la rechazamos". Por si quedara ya a estas alturas alguna duda de la postura de la Iglesia frente a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, el cardenal Jorge Urosa Savino acaba así de disiparla. El arzobispo de Caracas ha opinado, además, que el Gobierno bolivariano debe centrarse en los problemas reales que tiene la gente, y "no querer hacer un problema más con una constituyente que nadie sabe cómo va a ser".

"Monseñor Diego Padrón ha expresado el sentir y la opinión del episcopado venezolano", ha declarado Urosa a periodistas este sábado tras la celebración de la jornada "Oremos por Venezuela". "No estamos de acuerdo con la ANC, la rechazamos y pensamos que más bien el gobierno lo que tiene es resolver los problemas que tenemos y no querer hacer un problema más con una constituyente que nadie sabe cómo va a ser y que tiene todas las característica de ser algo negativo para el país".

Insistió el purpurado, asimismo, que el camino constitucional para salir de la crisis son las elecciones. "El gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) están en mora", afirmó Urosa.

"Lo primero que tiene que hacer el gobierno es que el CNE convoque las elecciones, lo segundo que respete a la Asamblea Nacional (AN), tercero que libere a los presos políticos, como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma: todo eso debe hacer el gobierno para que cesen las manifestaciones y protestas del pueblo venezolano", aseveró.

El purpurado llamó al cese inmediato de la violencia contra los manifestantes de parte de los cuerpos de seguridad del estado. "Ellos no tienen porque estar tirando las lacrimógenas a quemarropa a la gente ni por supuesto disparar ni permitir que haya gente que dispare porque están actuando también grupos paramilitares, que todo el mundo ha visto en los vídeos, eso debe cesar inmediatamente".

"Le corresponde a la Fuerza Armada Nacional (FAN), el ministro de Defensa (Vladimir Padrino López) y el comandante de la Guardia Nacional (GN) (Antonio Benavides Torres) tomar medidas para que cese esa actuación desmedida con la que están manchando su honor, tienen que tomar conciencia de la gravedad del problema".

"Es necesario que el Gobierno cumpla con el plan propuesto por el Vaticano"

Anteriormente, en la mañana de este sábado pasado, el cardenal dedicó una homilía en la iglesia de Chiquinquirá a explicar cuáles son los motivos que han impulsado la organización de esta Jornada por la Paz en el país.

Y es que la gente pide, como explicó el cardenal, el cese de todo tipo de violencia, y "especialmente el cese de la represión en las manifestaciones, el respeto de los Derechos Humanos -DDHH-, especialmente de los detenidos, la vigencia de los valores democráticos, la reconciliación y la paz que nos permita resolver de manera pacífica los problemas que nos aquejan".

Frente a los múltiples problemas que aquejan actualmente al país, continuó Urosa, las elecciones democráticas son el único remedio posible, ya que "el pueblo podrá manifestarse así libremente y decidir en conciencia su destino".

Pero que además poner las urnas, según reclamó el cardenal, lo que tiene que hacer el Gobierno de Maduro es seguir al pie de la letra el plan por la paz en Venezuela propuesto por el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, a finales del año pasado.

"Es necesario que el gobierno reconozca y acepte los 4 puntos expresados en la carta del cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin el 2 de diciembre de 2016: apertura del canal humanitario, liberación de presos y detenidos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional -AN- y vía electoral para saldar diferencias", clamó el arzobispo de Caracas. Movimiento en el que la Iglesia siempre está dispuesta a acompañar a todos los lados del conflicto, ya que, como católicos -y como señaló Urosa- "no podemos dejarnos llevar por sentimientos malos y la venganza no tiene que ver nada con el cristianismo".