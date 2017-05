Poli, en el Tedeum: "No hay realidad social que no pueda ser cambiada para bien"

(C. Doody/Agencias).- Día de la Revolución de Mayo, y el cardenal Mario Poli ha celebrado el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, un acto al que han asistido el presidente Mauricio Macri y otros altos cargos de la República. "No hay realidad social que no pueda ser cambiada para bien", ha afirmado Poli en presencia de estos políticos: tarea para la que "nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el otro".

Macri y los otros integrantes del Gobierno -como la vicepresidenta Gabriela Michetti y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó- recorrieron a pie el trayecto desde la Casa Rosada hasta la Catedral, pese a la fina lluvia que se registraba en ese momento. La primera dama acompañó al Presidente y no dejó de tomarle la mano en toda la ceremonia.

Luego, monseñor Mario Poli pronunció la habitual homilía, que fue seguida por el presidente Macri a poca distancia del titular del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires.

"No hay realidad social que no pueda ser cambiada para bien. Y para eso, debemos encarar cada acción", señaló monseñor Poli. "Celebremos la Patria que heredamos. Dejémonos interpelar por la realidad que sufrimos. Las estadísticas veraces pueden ser muy buenas. Los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias que soportan el desánimo", dijo Poli.

"La inequidad genera violencia. Nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el otro", continuó. Y señaló: "Muchos creen que no hay motivos para celebrar la fiesta patria".

"La confrontación nos roba la esperanza. Hay que buscar por el camino del diálogo un consenso creativo para que se haga realidad el progreso de nuestra Nación", indicó el prelado.

El Gobierno califica como "un mandato compartido" los pedidos de la Iglesia para reducir la pobreza

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró tras el Tedeum que el Gobierno siente como "un mandato compartido" los pedidos del arzobispo porteño para reducir la pobreza y llamó a "rebelarse" contra los "fracasos acumulados" y "mostrar el futuro lleno de esperanza" de la Argentina.

"Fue una homilía muy sentida que compartimos como siempre las palabras de la importancia de recordar el desafío que tenemos de terminar con la exclusión, la desigualdad y la pobreza, unirnos todos los argentinos y de entender que este es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a la prensa, el ministro coordinador se refirió a las palabras del cardenal primado de la Argentina y señaló que "que la inequidad genera violencia es un dato de la realidad, siempre lo ha planteado el Gobierno".

"Por eso es importante trabajar como estamos trabajando todos los días para reducir la desigualdad, la pobreza, para generar trabajo. Después de mucho tiempo de fracasos acumulados, como argentinos tenemos que rebelarnos a ese destino que nos agobia y mostrar que tenemos un futuro lleno de esperanza", agregó el referente del PRO.

Asimismo, el jefe de los ministros manifestó que "cuando hay pobreza y exclusión eso duele a todos como patria, como pueblo" e insistió en que la lucha contra esos problemas sociales "es un mandato compartido" entre el Gobierno y la Iglesia.

"Es un tema que tenemos que recordar siempre: no nos podemos olvidar de los más débiles y vulnerables. Es muy importante la voz de la Iglesia y la compartimos", concluyó.

De esta manera, Peña compartió las palabras que Poli pronunció durante la homilía por el aniversario número 207 de la Revolución de Mayo: "Dolorosamente hemos aprendido en nuestra historia que la inequidad genera violencias. Si bien las soluciones demandan en primer lugar la intervención de las instituciones del Estado, de igual modo nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo".

Cardenal Sandri: "Nuestra acción de gracias es profunda y sincera"

Mientras tanto, el cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, presidió una misa en la Iglesia Argentina en Roma para conmemorar la fiesta nacional. Con numeroso público y una importante presencia de diplomáticos, la jornada inició con la entrega de una ofrenda floral ante la estatua del general José de San Martín situado en Villa Borghese por los tres embajadores argentinos presentes en Roma. Tomás Ferrari, ante Italia, Roger Pfirter ante la Santa Sede y Claudio Rozencwaig ante la FAO.

La celebración eucarística fue concelebrada por varios sacerdotes argentinos entre ellos el rector del colegio sacerdotal argentino, padre Ángel Hernández y el ceremoniero del Papa, monseñor Guillermo Karcher.

En su homilía, el cardenal Sandri, recordó que Cristo resucitado y viviente es el que "da sentido a nuestra historia y nuestra vida". Y que delante de los vaivenes de fe a lo largo de los tiempos, "la presencia de Dios se siente" y en otros momentos en cambio "sentimos su ausencia".

El prefecto de la Congregación para las Iglesia Orientales señaló que "en los tiempos difíciles", de "pérdida de los valores cristianos" nuestra actitud "no tiene que ser como la de los discípulos que sienten que Cristo se alejó", aseguró, sino que invocamos su protección y presencia.

"Nuestra acción de gracias es profunda y sincera", señaló el cardenal Sandri, por todo lo que la Argentina recibió desde 1810.

Después de rezar por las autoridades y por el pueblo argentino el purpurado argentino concluyó invocando la maternal protección de "Santa María de Luján para que bendiga a nuestra patria y haz que vivamos el amor que nos trajo tu hijo Jesús".

Concluida la Eucaristía, la conmemoración patria concluyó con un vino de honor en los salones del Colegio Argentino.