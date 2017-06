Monseñor Rolando Álvarez: "El Papa nos pide ser una Iglesia de la calle, de puertas abiertas"

(Israel González Espinoza, corresponsal en Nicaragua).- El obispo de Matagalpa y presidente del departamento de medios de comunicación social (DE-COS) de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Rolando José Álvarez Lagos, manifestó el compromiso de la Iglesia nicaragüense con la apertura informativa y la libertad de expresión durante un encuentro con periodistas acreditados en Managua, en el marco del desarrollo de la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Álvarez Lagos, manifestó que la rueda de prensa que concedió a los periodistas sin restricciones de ningún tipo, era una manifestación de la adhesión de la Iglesia de Nicaragua hacia una política comunicacional plenamente abierta tanto con los medios de comunicación así como con la sociedad en su conjunto.

"Está claro que el Papa nos exhorta a ser comunicadores que vayamos edificando una sociedad más justa y ciertamente más fraterna eliminando todo tipo de prejuicios, yo diría, interpersonales y también a lo interno de la sociedad misma, y que vayamos siempre al encuentro del otro desde nuestras diferencias", aseguró el obispo Álvarez, al leer algunos fragmentos del mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de la Iglesia católica.

El obispo nicaragüense expresó que en un país sumamente polarizado políticamente, es necesario aprender a ver al que tiene una opinión distinta como una riqueza. También abogó para que los medios de comunicación sin dejar de informar con objetividad sobre lo que sucede en el país, no caigan en el amarillismo ni la difusión del miedo en la sociedad.

"Ciertamente no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Nos invita a los comunicadores a no infundir miedo en la población, ya que el miedo como he dicho en otras ocasiones, paraliza", manifestó monseñor Álvarez frente a una treintena de periodistas de diferentes medios de comunicación, incluyendo Religión Digital.

El obispo de Matagalpa insistió en la importancia de que los periodistas de cualquier signo e ideología puedan acceder a información desde instituciones públicas y privadas. El llamado del prelado surge una semana después que la cúpula empresarial nicaragüense aglutinada en el denominado Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) acusara de modo indirecto a ciertos periodistas y rotativos con sede en Managua de estar "desprestigiando" la labor de dicho gremio.

En el fondo, el empresariado nicaragüense se sentiría molesto por la constante denuncia de los medios de comunicación hacia la relación corporativista que mantiene con la administración de Daniel Ortega Saavedra. El régimen de Managua defiende esta reciprocidad denominándola "modelo de diálogo y consenso" que en hechos se traduce en que el COSEP y el gobierno orteguista forman un matrimonio que mientras mantiene la economía de libre mercado, el oficialismo cercena las libertades públicas, políticas, sociales y sindicales de los nicaragüenses.

Por su parte, el gobierno de Ortega desde 2007 mantiene un férreo control del sistema de comunicación de la administración pública, al punto que su esposa y actual vice-presidenta de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana, llama todos los días al mediodía a los denominados "medios del poder ciudadano" -una gama de televisoras y radiodifusoras que forman parte del aparato propagandístico del régimen de Managua- para "informar" cada obra pública que ejercen desde las alcaldías hasta los ministerios y entes autónomos en cada una de los 153 municipios de Nicaragua.

"Yo creo que todos los comunicadores, los funcionarios públicos, las empresas privadas, los organismos de sociedad civil, todos los que estamos involucrados directamente en ir edificando y construyendo nuestra Nicaragua, tenemos que ser hombres y mujeres de comunicación horizontal, abierta y creativa, como dice el Papa. Eso implica que haya acceso total a la información", señaló el obispo Álvarez, quién puso de ejemplo el mismo coloquio que mantenía con los periodistas para mostrar que la Iglesia es una institución que apuesta por este tipo de apertura para el trabajo de los profesionales de la información.

Álvarez Lagos no dudó en manifestar que las conferencias de prensa abiertas con los periodistas, en los que no hay límites ni condicionamientos para hablar con los medios de comunicación son "profundamente edificantes", no sólo para la jerarquía católica de Nicaragua sino también para la sociedad en su conjunto.

Cabe señalar que desde 2007, año del retorno al poder de Daniel Ortega, nunca ha ofrecido una rueda de prensa abierta. De igual manera los ministros del gobierno diariamente deben pasar un informe detallado de actividades a la vicepresidenta Rosario Murillo, para que ella los lea en su contacto telefónico diario a través de los medios del poder ciudadano.

El jerarca católico de Matagalpa insistió que las violaciones a los derechos humanos, la falta de gobernabilidad y la corrupción en las instituciones públicas y privadas deben ser dadas a conocer con objetividad por los medios de comunicación.

"Le enseñamos al pueblo de Nicaragua y transmitimos un mensaje de pluralidad, encuentro. Creo que todo lo que suceda en el país debe ser informado con veracidad. Ser muy objetivos y estar apegados a la verdad, y a la vez plantear propuestas y soluciones que ayuden a superar estas dificultades", indicó.

Cuestionado por los periodistas sobre el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías de la información por parte de la población, el obispo Rolando Álvarez manifestó que es necesario tener un "código de ética" para evitar que dichas herramientas de la labor informativa sean utilizadas con el objetivo de desacreditar a una persona y evitar caer en las noticias de corte amarillista o sensacionalista.

"Creo que aquí todos tendríamos que proponernos un código ético porque no podemos utilizar las redes sociales para desacreditar a una persona. No podemos usar las redes sociales para violentar, haciendo arbitraria la privacidad e intimidad de una persona. Pienso que ésos son los malos usos de las redes sociales", expuso Álvarez Lagos.

Al ser inquirido otra vez por los periodistas ante la falta de acceso a la información pública por parte del gobierno de Daniel Ortega, el obispo aseguró que él prefiere un estilo de comunicación "horizontal".

"Hay dos tipos de comunicación. Está la vertical, dónde digamos el personaje protagónico emite un mensaje y los demás tienen que ser únicamente receptores. Esta comunicación, a mi entender no es muy sana. La horizontal es donde, como estamos haciendo ahora, mantenemos un diálogo sin distinción de medios de comunicación. Un diálogo abierto, un diálogo donde todos podemos preguntar lo que queramos", precisó el jerarca católico, quién aseguró a los periodistas que siempre desde el equipo de trabajo del DE-CONS que la agenda de las conferencias de prensa son las preguntas de los profesionales de la información.

Monseñor Álvarez, al ser preguntado por Religión Digital sobre cómo el Papa Francisco ha influido en la política comunicacional de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, manifestó que el Pontífice no sólo ha influido en la comunidad católica, sino también en el mundo actual y aseguró que la Iglesia de Nicaragua tiende ahora hacia la apertura, incluso a realidades sociales evidentes tales como los divorciados vueltos a casar, las minorías sexuales y las mujeres que se han practicado un aborto.

También expresó a RD que al Papa Francisco le llevará cada obispo el sentir de su propia Diócesis en la próxima visita ad limina que realizará el Episcopado nicaragüense en septiembre, pero que aún no han definido los puntos en común que serán presentados al Santo Padre.

"Por supuesto en nosotros, como Iglesia, nos está invitando (el Papa) a ser una Iglesia de la calle. Nosotros, me atrevería a decir ya, tenemos que ser una Iglesia de la calle, que esté en salida, en éxodo. Yo he insistido en mi Diócesis que tenemos que ser una Iglesia de puertas abiertas en todos los sentidos. La Iglesia de las periferias es la que toma en cuenta a los más pobres, a los que se sienten sin voz, a los más desposeídos y desprotegidos, a las trabajadoras sexuales, a los que han tomado una opción de género diversa. Hoy por hoy en el siglo XXI no podemos cerrar nuestros oídos a estas realidades contundentes", expresó Monseñor Rolando en respuesta a las preguntas de este medio de comunicación.