"Estamos al lado de Francisco, por una Iglesia en salida, por la cultura del encuentro y no la del descarte"

(Mauro Lopes).- En apoyo al Papa Francisco y sus fundamentales reformas, centenares de personas y organizaciones brasileñas firmaran un manifiesto. La iniciativa es de la organización IPDM (Iglesia - Pueblo de Dios en Movimiento), de la periferia de San Pablo.

En el texto, los signatarios afirman que "estamos al lado del Papa Francisco, por una Iglesia en salida, por un mundo que promueva la cultural del encuentro y no la del descarte, por una humanidad que acoja a los más pobres, débiles, sin techo, sin tierra, sin alimento, sin nada, en lugar de tratarlos como basura".

Y más adelante: "Nos ponemos al lado del Papa contra la intención manifiesta de un cierre eclesial que pretende hacer de la floreciente primavera que hoy vivimos una vuelta a la larga noche de invierno. Las posiciones asumidas por cuatro cardenales restauracionistas y sus seguidores, que acusan al papa en una carta pública de ‘causar confusión en asuntos clave para la doctrina católica', son la expresión de una visión de Iglesia que solo cumple con objetivos de poder, dominación y control sobre las personas. Se oponen fuertemente los cuatro cardenales y sus simpatizantes a la Exhortación Apostólica Postsinodal "Sobre el Amor en la familia" (Amoris Laetitia), especialmente el derecho a que los divorciados y divorciadas vueltos a casar compartan la Comunión Eucarística. Lo hacen basados en falsos presupuestos de fondo moral y teológico que no se sostienen en lo mejor de la tradición de la Iglesia."

Al fin, presentan siete propuestas para la Iglesia en salida, como propone Francisco:

Firman lo manifiesto, entre otros: Leonardo Boff, fray Betto, los sacerdotes Paulo Sérgio Bezerra y Ticão, del IPDM, Antônio Ferreira Naves, de la Comission Pastoral de la Terra San Pablo, Júlio Lancelotti, Vicario del Pueblo de da Calle de la Archidiócesis de San Pablo, monje Marcelo Barros, Eduardo Brasileiro, articulador del IPDM, dom Flávio Irala, obispo anglicano, el pastor metodista Claudio De Oliveira Ribeiro, Franklin Felix, coordenador del movimiento Espíritas Pelos Direitos Humanos, Aline Ogliari, secretaria nacional de la Pastoral de la Juventud.

Apoyan la iniciativa organizaciones como la Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) y, de la CNBB (Conferência dos Bispos do Brasil) lo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) la Comissão Pastoral da Terra (CPT) y la Pastoral Carcerária; Serviço Inter Franciscano de Justiça, Paz e Ecologia (SINFRAJUPE); Rede Ecumênica da Juventude ‐ Nacional (REJU); Centro de Cursos de Capacitação da Juventude ‐ CCJs (CCJ); Nós Somos a Igreja - São Paulo y Pastoral Fé e Política São Paulo.

Estamos al lado del Papa, por una Iglesia en salida

Somos cristianos y cristianas, gente de todos las creencias y caminos espirituales, de todos los géneros y razas, colores y olores, brasileños hasta lo más profundo del alma, aunque algunos de nosotros no hayan nacido en esta tierra, crisol de tantas razas y culturas.

Nos reunimos en esta carta para proclamar: estamos al lado del Papa Francisco, por una Iglesia en salida, por un mundo que promueva la cultural del encuentro y no la del descarte, por una humanidad que acoja a los más pobres, débiles, sin techo, sin tierra, sin alimento, sin nada, en lugar de tratarlos como basura.

Escribimos este texto para apoyar al Papa en el contexto de la crisis político-económica que vive Brasil, dominado por un gobierno de los ricos, nacido desde un golpe de Estado, con un proyecto de destrucción de los derechos de los trabajadores, de los ancianos a la jubilación, entre otros, con constantes ataques a los pobres del campo y de las ciudades, sobre todo los más vulnerables, niños, ancianos, indígenas, mujeres, negros y negras, lesbianas, gais, bisexuales, travestís y transexuales.

Nos sentimos convocados y convocadas por Francisco a quedarnos con los pequeños y pequeñas del Maestro.

Nos ponemos al lado del Papa contra la intención manifiesta de un cierre eclesial que pretende hacer de la floreciente primavera que hoy vivimos una vuelta a la larga noche de invierno. Las posiciones asumidas por cuatro cardenales restauracionistas y sus seguidores, que acusan al papa en una carta pública de "causar confusión en asuntos clave para la doctrina católica", son la expresión de una visión de Iglesia que solo cumple con objetivos de poder, dominación y control sobre las personas.

Se oponen fuertemente los cuatro cardenales y sus simpatizantes a la Exhortación Apostólica Postsinodal "Sobre el Amor en la familia" (Amoris Laetitia), especialmente el derecho a que los divorciados y divorciadas vueltos a casar compartan la Comunión Eucarística. Lo hacen basados en falsos presupuestos de fondo moral y teológico que no se sostienen en lo mejor de la tradición de la Iglesia.

El Papa, siguiendo las huellas del Manso y Humilde de corazón, ve diversidad y oportunidad de acogida en donde los ojos de la censura solo divisan diferencias y ocasiones de separación y exclusión.

Poco a poco, tras años de congelación, la Iglesia en Brasil retoma su camino pastoral, profético y popular. Queremos mucho más. No negamos el derecho a la libre expresión del pensamiento de cualquiera que sea. Sin embargo, afirmamos sin temor y sin temer que el explícito o implícito apoyo de grupos de la jerarquía a estos cardenales es un ataque a la eclesiología del Papa Francisco y del Vaticano II, lo cual ha definido a la Iglesia como Pueblo de Dios, en movimiento, mucho más allá de los límites clericales.

Nuestro apoyo al papa Francisco se explicita en algunas posiciones que asumimos y que, desde nuestro punto de vista, expresan la disposición de cristianos y cristianas de todo el mundo hacia una iglesia en salida:

1.la inclusión universal de todos los cristianos y cristianas a la ciudadanía en la comunidad eclesial mediante los sacramentos;

2.el sacerdocio ministerial célibe opcional;

3.la creación de un órgano consultivo especial de mujeres asociado al Colegio de los Cardenales para garantizar más espacio al liderazgo femenino en la Iglesia;

4.el cierre de los seminarios mayores y la rehabilitación de las casas de formación de sacerdotes;

5.el nombramiento de obispos "con olor a ovejas", en la expresión del Papa, sin interferencia de la Nunciatura Apostolica;

6.el incentivo y apoyo de la CNBB a las Comunidades Eclesiales de Base (las CEB's);

7.la convergencia de la Iglesia con los movimientos sociales, en el espíritu de los tres Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares convocados por el Papa.

