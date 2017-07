Un grupo feminista se atribuye el atentado contra el CEM

El autodenominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Coatlicue se atribuyó el ataque con material explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ocurrido el pasado martes. El grupo afirmó que colocó el artefacto elaborado con dinamita, gas LP y butano en el inmueble.

Además, lo acompañó con un mensaje: "Ni Dios ni amo. Por cada tortura y asesinato en nombre de su Dios. Por cada niño ultrajado por los curas pederastas".

Ayer, las autoridades no habían confirmado si esta información era verídica.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informó que la indagación del ataque sería remitida a la Procuraduría General de la República por tratarse de una asociación religiosa (PGR).

Especialistas en temas religiosos afirmaron que es difícil considerar que detrás del ataque se encuentren grupos que critican a la Iglesia como organizaciones de la diversidad sexual o a favor del aborto, es más factible, afirmaron, que sean grupos de la delincuencia organizada o jóvenes anarquistas al que calificaron como "vandálico".

Bernardo Barranco, investigador del tema religioso, aseguró que no hay antecedentes de que los grupos que han sido opuestos a las posturas de la Iglesia hayan realizado este tipo de actos.

"Me resulta difícil pensar que pueda venir de estos grupos lésbico-gay o feministas con los que la Iglesia se ha confrontado porque no hay antecedentes de este tipo de acciones, debido a que no hay vandalismo por parte de estos grupos", comentó.

Jorge Traslosheros, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, opinó que a pesar de que los organismos de la Iglesia y grupos de la diversidad gay puedan tener diferencias, no se ha llegado a los ataques físicos o con materiales incendiarios, por lo que señaló que sería "una afirmación peligrosísima", que se pudiera acusar a estas minorías.

