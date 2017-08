El obispo de San Justo carga contra los "enemigos de la esperanza" que se aprovechan de los necesitados

(C.D./Aica).- Durísimo alegato del otrora colaborador del Papa Francisco y actual obispo de San Justo, Eduardo García, contra los "enemigos de la esperanza" que se aprovechan de las necesidades del otro para "ganar un lugar o posicionarse". En la misa por las 3T (techo, tierra, trabajo) que presidió este pasado domingo en el barrio porteño de San Petersburgo, García recalcó que "la esperanza la puso Dios en el corazón de los hombres, y no hay derecho a manipularla".

La celebración eucarística fue organizada por la Pastoral Social diocesana y se enmarcó en la exhortación del Papa Francisco a fomentar el desarrollo de la integración entre tierra, trabajo y techo en la vida del hombre.

El prelado sostuvo que "cuando se usa la necesidad se está estafando la esperanza, manipulándola, y la esperanza la puso Dios en el corazón de los hombres, y no hay derecho a manipularla".

Asimismo, exhortó a seguir "rezando y pidiendo tierra, techo y trabajo porque están dentro de los derechos del hombre y no hace falta que lo haya promulgado ningún organismo internacional".

"El hombre tiene derecho a tener un lugar, a crecer en ese lugar, derecho a construir en ese lugar, derecho a ser familia. No es un derecho proclamado por nadie, está, porque Dios lo dio. Dios quiere que se respete ese derecho, porque cuando se mata la esperanza, también se mata la vida", alertó.

"Cuando se mata la esperanza en un barrio y se usan a los chicos como mercachifle del paco, se está matando la vida, porque cuando ese chico empieza a crecer lo revientan", agregó.

Por último, monseñor García pidió a los hombres que "no maten la esperanza y vivan la verdad, que la mentira quede a un lado, que el engaño de los oportunismos no sea moneda corriente, y tampoco que nos traten como estúpidos, como si no nos diéramos cuenta. La verdad nos hace libres y nos hace crecer en la esperanza".