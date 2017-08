Fernando Croxatto: "La Iglesia acompaña a los mapuches en un camino de diálogo, no de violencia"

(C.D./Agencias).- La violencia nunca resuelve nada, incluso si la causa es tan noble como lo es la dignidad de las comunidades mapuches. Así ha opinado el actual obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia y futuro titular de Neuquén, Fernando Croxatto, quien ha recordado que la Iglesia no avala las acciones reivindicativas del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Acciones como el bloqueo de una ruta en Cushamen el 1 de agosto después del cual despareció el joven porteño Santiago Maldonado.

"No podemos avalar esto, no podemos estar contentos si se afirma que van a dar la vida por esto", afirmó el purpurado en declaraciones a la prensa local. Croxatto desligó a la Iglesia de los hechos vandálicos del RAM y aseguró que la Iglesia está al lado de las comunidades mapuches pero "en un camino distinto, de diálogo".

De paso por la ciudad de Trelew, donde participó a principios de la semana de las actividades por el día de San Cayetano, el obispo recordó que a través de ENDEPA, los equipos de pastoral aborigen diocesana, vienen trabajando hace tiempo respecto del accionar del RAM.

"Hace varios años que venimos con esta problemática, y en esto siempre hay que distinguir que una cosa es el pedido, y otras a veces qué está detrás; a veces hay grupos particulares que no son aceptados por la mayoría del pueblo aborigen, por los mapuches, que no los quieren, que no se identifican con el RAM y que siguen trabajando y luchando por la defensa de la tierra, por la defensa de sus bienes, de sus producciones, de sacar adelante la meseta. Pero esto me parece que no ayuda a todo ese camino que se va haciendo, con las dificultades y abusos que se han tenido y que se siguen teniendo en muchas situaciones, pero que es un camino distinto, de diálogo, y búsqueda común de justicia", enfatizó.

Para el obispo Croxatto, muy cercano al Papa Francisco, los hechos de violencia protagonizados por el RAM "en vez de ayudarlos a que los miren con compasión los suman a todos en una bolsa que los denigra a ellos mismos".

"No estamos de acuerdo con la acción del RAM. Las voces que nos llegan desde la precordillera, del obispo de Esquel, que es quien más padece todo esto, es que se ve como muy tocado, muy dolido, porque mucha gente identifica como que esto la Iglesia lo está apoyando o avalando por ENDEPA y nosotros no estamos avalando esto. Lo que se avala desde siempre en ENDEPA es la defensa de los grupos más pobres y más carenciados. La pastoral está siempre al lado del camino de los pueblos originarios, pero no de esta violencia", concluyó.

La diócesis de La Rioja reclama la aparición de Santiago Maldonado

Texto del comunicado

La Pastoral Social de la diócesis de La Rioja y la Confar (Conferencia Argentina de Religiosos) filial La Rioja, deseamos expresar nuestra cercanía y solidaridad con la familia de Santiago Maldonado, mientras deseamos y esperamos que sea encontrado a la brevedad.

Cada vida, todas las vidas, son importantes. Por eso pedimos a las autoridades del Estado Nacional que extremen las medidas de búsqueda de Santiago y no dejen de emplear todos los recursos legales para hacer eficaz este intento.

Pedimos que esta ausencia que nos entristece y agobia como sociedad así como la discusión que ella suscita, no sean utilizadas en modo alguno con fines electorales sino que formen parte de la permanente e innegociable agenda de la vida, tanto del oficialismo como de la oposición.