Medina se entremete en el debate sobre el aborto y la visita del Papa

Tras permanecer un largo tiempo alejado de las polémicas, el cardenal Jorge Medina reapareció esta semana en los medios de comunicación, irrumpiendo con fuertes declaraciones en el debate por la despenalización del aborto en tres causales -que se analiza en el Tribunal Constitucional- y anunciando que envió una carta al Papa Francisco para alertarlo sobre el panorama que se va a encontrar en su próxima visita a Chile.

El episodio empezó el martes, cuando se publicó en El Mercurio una carta del cardenal emérito, en que criticó duramente el proyecto de despenalización del aborto en tres causales y -aunque no dijo directamente su nombre- llamó a no votar por la candidata de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, por haber votado a favor de la iniciativa.

"Quienes se hacen cómplices de tal atrocidad no deben recibir el voto de ningún cristiano, voto que los pueda conducir al desempeño de cargos públicos, a menos que, con anterioridad a las elecciones, hayan manifestado públicamente su arrepentimiento", sostuvo el cardenal, en la misiva.

Pero sus críticas fueron más allá y dio a entender que la candidata DC no estaría en condiciones de recibir los sacramentos de la Iglesia y que, si falleciera, no podría tener un funeral católico.

"Esas personas, si dicen ser católicas, puesto que han cometido públicamente un grave pecado, no están en condiciones de poder recibir los sacramentos de la Iglesia, a no ser que se hayan arrepentido (...) Y si, diciéndose cristianas o católicas, fallecen sin antes haber dado claras muestras de arrepentimiento, condición necesaria e indispensable para su salvación eterna, no es coherente que se solicite para sus restos mortales, ni se les conceda, un funeral público según los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica", señaló.

"Pastoral del terror"

Sus dichos generaron inmediatas críticas tanto del sacerdote jesuita Felipe Berríos como del excapellán de La Moneda Percival Cowley, además de la reacción de la propia Carolina Goic.

El sacerdote Felipe Berríos calificó la carta de Medina como "desalmada" y como "la típica pastoral del terror". "Es de una agresividad, es la típica pastoral del terror, que es la que siempre ha ejercido el cardenal Medina. Es una carta desalmada que no ve el alma de las personas en las situaciones y uno no puede dejarla pasar", afirmó a radio Cooperativa.

Mientras que Percival Cowley, también a través de una carta publicada en El Mercurio, cuestionó el actuar del cardenal Medina durante la dictadura. " ¿Qué hizo y qué dijo el señor cardenal en Chile cuando se violaban sistemáticamente los DD.HH.?", señaló.

Agregó que "¿No deberíamos, al menos los católicos, preguntarnos acerca del 'aborto social', es decir, aquel provocado por los ingresos injustos, provenientes de empresarios injustos que impiden las familias numerosas? Al menos para los cristianos, hay que decir que no al aborto libre, pero a la vez aprender a confiar en las conciencias maduras de los hermanos".

La principal aludida por la carta del cardenal Medina, Carolina Goic , también se refirió a sus dichos, señalando que "yo me siento mucho más cercana a la Iglesia del padre Berríos, a esa Iglesia que está con los pobres, que está en terreno, y no a la Iglesia castigadora (...) En esa carta (del cardenal Medina) yo no veo a esa Iglesia ".

También aclaró que "yo soy contraria al aborto, pero si aprobé las tres causales es justamente desde la compasión, desde el entender y ponerse en el lado de la mujer en vez de castigarla con penas de cárcel".

Una nueva carta, esta vez al Papa

Pero Medina no se quedó ahí. Este jueves se publicó una entrevista al cardenal en La Tercera, donde éste se refiere a las críticas de los sacerdotes y asegura que éstas lo "honran".

"(Las críticas) me honran (...) Me confirman lo que yo pienso, en cuanto a que lo correcto de un católico es defender la vida y estar en contra del aborto. Muchas personas me han llamado para felicitarme", señaló. Agregó que "no puede ser una liturgia del terror el tratar de salvar vidas" y sostuvo, en cambio, que la ley que despenaliza el aborto en tres causales "sí es un acto de terror".

También reafirmó sus dichos sobre Carolina Goic, señalando que "las personas que han colaborado a un hecho que para la Iglesia es contrario a un derecho fundamental, como es la vida, no merecen el voto de los electores católicos".

El cardenal informó además que envió una nueva carta, ahora al propio Papa Francisco, advirtiéndole sobre "el país que se iba a encontrar" cuando visite a Chile, en enero próximo.

"No sé lo que irá a decir (el Papa) sobre este tema (del aborto). Yo, hace pocos días, al Sumo Pontífice le escribí una larga carta comentándole el país con el que se va a encontrar cuando llegue", comentó.

(RD/Agencias)