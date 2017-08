Rosa Chávez desmiente que dijera que el Papa fuera a El Salvador

El cardenal Rosa Chávez denunció la existencia de una cuenta en una red social que suplanta su identidad y negó haber recibido una llamada del Papa Francisco anunciando su posible visita a ese país.

"Quiero aclarar que no tengo ninguna cuenta en Twitter ni en Facebook", dijo el cardenal.

"Hay una cuenta que está siendo publicada con mi nombre y es una cuenta que no me pertenece, por tanto, lo que ahí se puede publicar no tiene nada que ver conmigo", advirtió.

En la cuenta de Facebook falsa, atribuida al purpurado, se afirmaba que "el Papa Francisco me ha confirmado esta noche su intención de venir al país para la posible santificación de nuestro Beato. Daré más información los próximos días. Dios los bendiga".

Ezzati destaca los avances en El Salvador en materia de seguridad

Mientras tanto, el cardenal Ricardo Ezzati, enviado especial del Vaticano al centenario del beato Oscar Arnulfo Romero, valoró este lunes los avances del gobierno salvadoreño en la lucha contra la violencia y la inseguridad.

El prelado fue recibido por el presidente Salvador Sánchez Cerén, quien le expuso el progreso del Plan Quinquenal del Desarrollo impulsado por el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

De acuerdo con el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, el representante del Papa Francisco alentó al gobierno y pueblo salvadoreño a seguir el enfoque integral de prevención, generando oportunidades sin dejar de perseguir el delito.

Gracias a políticas impulsadas por el FMLN, como el Plan El Salvador Seguro, existe una disminución en los índices de criminalidad, con logros invisibilizados por interés electoral por la derecha política y la oligarquía nacional.

La reunión ratificó las óptimas relaciones entre El Salvador y la Santa Sede, recién expresado en la consagración del primer cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, así como el acompañamiento al proceso de canonización de Romero.

'Fue un intercambio muy provechoso, el presidente aprovechó para enviar un saludo a Su Santidad, el Papa Francisco, y para pedirle que El Salvador esté siempre presente en sus oraciones', resumió el canciller.