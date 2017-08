Hermana Nelly León, la capellana de la cárcel chilena que visitará el Papa

(Diócesis de Santiago de Chile).- La capellán de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, Nelly León, conversó con "Una nueva mañana" de Radio Cooperativa, sobre la visita que hará el Papa Francisco al recinto penitenciario femenino el próximo mes de enero de 2018 La entrevista comenzó con la respuesta de la religiosa de cómo se gestó que el Papa Francisco pudiera visitar la Cárcel de Mujeres.

"Hace tres años aproximadamente, en una Navidad, una interna le pidió al cardenal Ricardo Ezzati, que si un día el Papa Francisco venia a Chile, nos visite. Y siempre quedó dando vuelta esta petición. Hasta que el 12 de junio, fue una visita express del Nuncio Apostólico, Ivo Scapolo y Monseñor Fernando Ramos a la cárcel. Nadie entendía nada de la visita. Nadie nos dijo nada. Fue una visita bien extraña. Vieron varios lugares y se fueron. A la semana siguiente se anuncia la visita del Papa y ahí dije el Papa nos va a visitar, esa fue mi intuición".

Luego, comentó los posibles espacios que el Santo Padre podría visitar al interior del recinto, como son la Capilla El Buen Pastor, el cual tiene una capacidad de 300 personas y el Gimnasio, lugar donde las internas reciben las visitas de familiares y amigos. Ambos espacios, según detalla, fueron observados detenidamente por la Comisión a cargo, aunque este último, correría con más ventaja: "Hoy hay 595 internas y la idea es que todas tengan la posibilidad de ver al Papa y estar en ese minuto...aunque esto es voluntario, pero más de alguna irá por curiosidad", señaló.

Además, la hermana Nelly detalló la relevancia que tiene la visita para este centro de reclusión, relevando que las mujeres que están detenidas valoran enormemente el mensaje del Papa Francisco, sobre todo ante los temas de la dignidad de las mujeres privadas de libertad y recordó que una de las primeras visitas como Sumo Pontífice fue a una cárcel de mujeres.

La religiosa repasó además temas como los quiebres familiares que se producen tras la detención de una mujer y el dolor de todo el núcleo familiar cuando se enfrentan este tipo de situaciones y de las posibles respuestas que se pueden encontrar tras el paso de Francisco por el lugar:

"A mí me gustaría que el Papa pudiera decirle a la sociedad que no sea una sociedad tan castigadora. Hay muchas medidas cautelares que no se cumplen. Una mujer puede cumplir una condena desde su casa, en reclusión domiciliaria, nocturna", expresó.

Por último, contó sobre la vida que llevan las internas al interior del recinto, de los momentos que tendrán para poder conversar con el Santo Padre el día de la visita, de la contingencia carcelaria y los logros que llevaron a esta cárcel a transformarse en uno de los lugares que el Papa Francisco visitará en su viaje a Chile en enero del próximo año.