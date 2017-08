Un religioso, acusado de abusar de al menos 14 menores en Chile

(Reflexión y Liberación).- "Con mucho dolor, queremos reconocer y comunicar los hechos de abusos sexuales cometidos por el religioso de nuestra Congregación Abel Pérez a ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla y Colegio Marcelino Champagnat". Así dice un comunicado emitido por la Congregación Marista el 8 de agosto.

"Nos dimos cuenta de que actuamos mal (porque el hombre había confesado en 2010 sus abusos al interior de la institución), y por eso, en una primera declaración dirigida a los profesores lo reconocimos y pedimos perdón", expresó el delegado provincial en asuntos de abusos sexuales en la congregación, hermano Mariano Varona.

Ante la consulta sobre la causa de realizar la denuncia este año, el delegado expresó que "estos ex alumnos que fueron abusados en el Alonso de Ercilla se movilizan. No lo habían hecho hasta ahora". El hermano Pérez fue denunciado al Ministerio Público, aunque fue separado de labores con niños en 2010. Las supuestas víctimas, hasta donde se tiene conocimiento, serían 14: diez del Alonso de Ercilla y cuatro del Marcelino Champagnat, de La Pintana. Los abusos se habrían cometido desde la década del setenta. Según aseguró Pérez a su congregación, habría incurrido en la misma conducta hasta el año 2000.

"Doloroso ha sido descubrir que un hermano Marista está involucrado en abuso sexual de menores, hasta el momento la congregación en Chile no había presentado casos donde los responsables fueran religiosos, si se sabía de casos donde profesores fueron los culpables. Sin embargo no es primera vez que a nivel mundial la congregación enfrenta esta dolorosa realidad que tanto daño ha causado no solo a la Iglesia, sino principalmente a las inocentes víctimas. En este caso en particular, se ha reaccionado bien. Se da la cara, se informa lo ocurrido, se llama a denunciar y se pone a disposición de la justicia al acusado. Pero tal vez se reacciona un poco tarde. Todo lo anterior debió haber ocurrido hace un par de años, cuando los superiores toman conocimiento de los hechos. Aunque cabe consignar que inmediatamente el religioso fue apartado del contacto con menores pero no denunciado a la justicia y no cuando años transcurridos el tema explota en redes sociales de ex alumnos y cuando los medios comenzamos a preguntar. Sin embargo, tal como en la Iglesia, los Hermanos Maristas es una institución compuesta por hombres, la gran mayoría de ellos bien intencionados y con una vocación religiosa que no puede ser cuestionada. La sombra del pecado y del errar de sus componentes no debe enlodar todo lo positivo que la congregación ha hecho por la educación, pero ciertamente deben ser revisados los procedimientos y transparentar todo principalmente para que nunca más estas horribles situaciones afecten a menores, las principales y silenciosas víctimas. Y que lo que se tenga que denunciar, y la verdad que se tenga que enfrentar se realice por dolorosa que esta sea, no solo cuando de abusos sexuales se trata sino en cualquier otra situación que pueda afectar la dignidad de los niños". (Editorial de El Rancagüino).

Nuestra Redacción, no poca feligresía y por cierto la ciudadanía no solo de Santiago se pregunta; ¿Cómo es posible que se encubran estos abusos sexuales? Hay que recordar que después del brutal "caso Karadima" la Iglesia Católica se comprometió a denunciar estos delitos y a no tolerarlos más.... Se creó una Comisión especial para detectar a los abusadores sexuales dentro del Clero y ha sido la propia Santa Sede la que exige que, en primer lugar, se escuche y brinde asistencia a las víctimas de estos abusos. En este caso, de nuevo, no se cumple con lo prometido!

Resulta doloroso que este nuevo escándalo estalle a meses del arribo del Papa Francisco a Chile. Esta es la peor forma de teñir una visita esperada por el Pueblo de Dios. Es de esperar que el Santo Padre levante su voz y nuevamente condene estos crímenes que se vienen cometiendo en el seno de la Iglesia y en no pocas instancias educativas, como es en este caso de una Orden religiosa dedicada a la educación en Chile desde 1991. Toda la Iglesia está llamada, por sobre todo, a proteger a los jóvenes en sus dignidad y privacidad corporal. Lo contrario es, simplemente, no respetar la vida...