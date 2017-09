Ésta será la "casa" del Papa Francisco en Colombia

(J. Bastante/Agencias).- Este miércoles, el Papa Francisco comienza un nuevo viaje, el tercero de un Papa a Colombia. Durante cinco días, el Pontífice recorrerá distintos rincones del país, pero siempre pernoctará en el mismo lugar. ¿Cómo es la 'casa' de Bergoglio en Bogotá? Se lo contamos aquí.

Francisco se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, donde todo está acondicionado para recibirle. La casa cuenta con todas las comodidades, y algún que otro exceso, como una fuente de mármol y un templete de arquitectura colonial.

Sin embargo, la habitación de Francisco será mucho más modesta y sin lujos. Tal y como reveló el nuncio Ettore Balestrero, el Papa dormirá en una cama normal, y con apenas un cuadro del Beato Marianito de Angostura como decoración.

En el primer piso de la Nunciatura Apostólica también está dispuesta una cocina en la que la la chef Carmenza Morales y una religiosa de la comunidad de las Hijas del Fiat prepararán diversos platos de la gastronomía colombiana para Francisco. El Papa tomará un desayuno 'buffet', con diversidad de panes, almuerzos equilibrados y postres como merengón, el tradicional pastel gloria y otros típicos como los enyucados de la Costa Pacífica, hacen parte del menú, sumado a los bananos, fruta favorita de Bergoglio.

La monja rapera y el himno al Papa

Una de las anécdotas de la previa a la llegada del Papa está en una religiosa, María Valentina de los Ángeles, que cumplirá el sueño de cantarle a Francisco... rapeando. La religiosa, miembro del grupo que ganó el concurso que eligió el himno de la visita, interpretará "Demos el primer paso". La canción es un 'vallenato pop', que incluye una estrofa rapeada.

Va a ser "una oportunidad para mostrarle nuestro cariño a través de lo que sabemos hacer, que es música", dijo a AFP María Valentina, de 28 años, quien cantará la canción junto a una veintena de concertistas de la fraternidad Músicos Católicos Unidos (MCU).

La religiosa se hizo conocida en el país después de participar el año pasado en el reality "A otro nivel", en el que rapeó una canción con tal "naturalidad" que los MCU la invitaron a componer y cantar una estrofa del tema que resultó elegido a principios de agosto como el ritmo oficial de Francisco en tierras cafeteras.

"Colombia te recibe con los brazos abiertos/ a una sola voz te decimos muy contentos/ bendito sea Dios, que en su sabiduría, te ha traído a nuestras tierras para ser su guía", rapea la monja.

Las hostias y el báculo papal, ya en el país



La directora de Comunicaciones de la visita del Santo Padre a Colombia, Ángela María Calderón publicó en sus redes sociales que ya están en Medellín el báculo y las 700.000 hostias que se repartirán en Medellín en la Santa Misa que celebrará el Papa Francisco en el aeropuerto Olaya Herrera este sábado.

Calderón también publicó otra imágenes de cómo Medellín se prepara para la visita del Sumo Pontífice. En ellas se ve a una comisión del Vaticano, del Gobierno y la Guardia Suiza que revisan las instalaciones del aeropuerto, donde el Papa oficiará la misa, así como de la plaza de toros La Macarena donde se encontrará con sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas y sus familias.





Las víctimas piden justicia y reparación

No todo serán risas. Así, familiares de menores que sufrieron abusos por parte del sacerdote William de Jesús Mazo en 2009 han entregado en la sede de la Conferencia Episcopal una carta en la que recaban el apoyo del Papa, y denuncian el silencio por parte de la diócesis de Cali.

En el escrito las víctimas piden a Francisco que "restaure su dignidad ofendida por las palabras del arzobispo Darío de Jesús Monsalve, quien, en el afán de librar a la Arquidiócesis de toda responsabilidad, no dudó en señalar que los responsables de los abusos fueron los niños, por viciosos y maleducados, y de nosotros mismos, como familiares, por haber depositado la confianza en el sacerdote".

También señala que el arzobispo ha hecho lo posible para negarles el derecho a una justa reparación. "Apelo a su Santidad para que haga un llamado a sus pastores con el fin de que sean piadosos con quienes hemos sufrido la injusticia del delito y que al rechazar a los sacerdotes que se han apartado de su misión convirtiéndose en victimarios se abstengan de injuriar o despreciar a las víctimas inocentes", señala la carta.

Uribe, y la "democracia afectada por el narcoterrorismo"

Finalmente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, escribió una carta abierta al Pontífice, en la que muestra su "preocupación" por la situación actual del país, lastrado por el narcotráfico, la crisis económica y el proceso de paz, al que el ex mandatario siempre se ha opuesto.

"Su Santidad, muchas personas tenemos preocupaciones por el crecimiento del narcotráfico, su incidencia en el aumento de la drogadicción juvenil y en la destrucción de los recursos ambientales como el bosque primario. Nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas, y otros puntos, se constituyen en estímulos al delito", escribe Uribe.

Además de pedir bendiciones para sus familiares y allegados, Uribe le solicita al sumo pontífice tener en cuenta la situación de las fuerzas armadas colombianas ante la inminente implementación de los acuerdos pactados en La Habana, "cualquier violación individual de los Derechos Humanos ha sido sancionada, consideramos que es muy injusto someterlas a la justicia de Farc, igualarlas con los integrantes de este grupo y exponerlos a reconocer delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel. Colombia ha tenido una democracia afectada por el narcoterrorismo, no una dictadura enfrentada por civiles armados", explica el expresidente al papa Francisco.

Esta es la carta completa:



Su Santidad:

Nos da mucha alegría su visita a Colombia, país profundamente devoto que está alborozado por su presencia.

Su Santidad encuentra a una ciudadanía alegre no obstante tanta adversidad, alegría que no tendría otra explicación que su espiritualidad.

Su Santidad, muchas personas tenemos preocupaciones por el crecimiento del narcotráfico, su incidencia en el aumento de la drogadicción juvenil y en la destrucción de los recursos ambientales como el bosque primario. Nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas, y otros puntos, se constituyen en estímulos al delito.

Su Santidad, estamos de acuerdo en el tratamiento generoso a los guerrilleros rasos que cumplan con sus compromisos, tema que separamos de la impunidad total concedida a los cabecillas.

Su Santidad, las Fuerzas Armadas de Colombia han sido profesionales y respetuosas de nuestra democracia. Cualquier violación individual de los Derechos Humanos ha sido sancionada, consideramos que es muy injusto someterlas a la justicia de Farc, igualarlas con los integrantes de este grupo y exponerlos a reconocer delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel. Colombia ha tenido una democracia afectada por el narcoterrorismo, no una dictadura enfrentada por civiles armados.

Su Santidad, la economía colombiana se ha deteriorado con su inevitable impacto en el tejido social. Nosotros creemos en la necesidad de tener una empresa privada vigorosa de la mano de una política social también vigorosa. Y nos preocupa que se ha deteriorado la confianza de inversión privada y el Acuerdo con Farc crea incertidumbres.

Su Santidad, todos queremos la paz , pero la tenemos que construir con legalidad, con determinación para precaver y sancionar la violencia que siembra desesperanza y nos aleja de la palabra de Dios.

Su Santidad, las dificultades no nos aminalan, creemos en el futuro de Colombia, en la creatividad de sus ciudadanos y en su entusiasmo que se fortalecerá con su visita.

Su Santidad, siempre recordaré con gratitud su audiencia el 16 de Diciembre.

Su Santidad, le ruego su bendición para mi familia, allegados y mi persona;

Su Santidad, estas letras van con la mayor consideración y respeto y estaremos muy felices de asistir a la Santa Misa que celebrará en varias ciudades de Colombia.