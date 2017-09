Tobin: "El Papa invita a los colombianos a tomar decisiones a favor de una paz duradera"

(Cameron Doody).- Cercano con la gente, austero en su estilo de vida, y valiente a la hora de ponerse al lado de los pobres. El cardenal arzobispo de Newark, Joseph Tobin, se parece como pocos al Papa Francisco, y es por eso que interesan particularmente sus reflexiones sobre el viaje que el pontífice emprenderá a Colombia desde este miércoles. Una visita con la que, dice, Francisco invita "a la sociedad colombiana... a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones a favor de una paz duradera".

En conversación con Univisión horas antes de que el Papa parta rumbo a Bogotá, el purpurado norteamericano ha revelado que, a su modo de ver, la presencia de Francisco en Colombia no implica ningún respaldo a los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno, las FARC o ahora con el ELN. Aunque sí Tobin tiene constancia de que el Papa se interesó por las negociaciones con las FARC, y hasta jugó un papel "muy activo" en ellas.

Más bien, ha dicho el cardenal, la visita del Papa debe ser leída como un impulso a la paz, punto y aparte. Francisco planteará en tierras colombianas una semilla de esperanza y fraternidad, pero dependerá del pueblo colombianos y de sus líderes hacer crecer a la planta. Por no decir nada de que allí en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena Francisco continuará con su testimonio evangélico de "buscar dónde la Iglesia tradicionalmente no va o no quiere ir", de "ver a los marginados, a los invisibles",estilo de vida que Tobin relata con entusiasmo y admiración.

¿Y qué espera Tobin, personalmente, del viaje del Papa a un país que él reconoce haber tenido "la dicha de visitarlo desde Barranquilla en el norte hasta el Putumayo"? El cardenal felicita a los colombianos "por la belleza de su país (y) de su cultura", pero muy al estilo del Papa, pide que los colombianos por los que tantas veces ha rezado recen también por él, mientras continúa estableciéndose en una diócesis de la que ha estado al frente nueve meses escasos. "Pido que ellos (los colombianos) pidan al Señor de los Milagros que me ayuden a ser un buen pastor", ha confesado el purpurado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ultimomento?src=hash">#ultimomento</a> Papa Francisco recibirá a los Obispos Venezolanos este jueves 07 de septiembre, después de la misa en Bogotá.</p>— CEV (@CEVmedios) <a href="https://twitter.com/CEVmedios/status/905416989669281792">6 de septiembre de 2017</a></blockquote>

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Venezolana han confirmado que el Papa se reunirá este jueves con una delegación de religiosos venezolanos, justo después de la misa que ofrecerá el Santo Padre en Bogotá. Estarán presentes en el encuentro el Cardenal Jorge Urosa Savino, el Cardenal Baltazar Porras y los monseñores José Luis Azuaje, Mario Moronta y Jesús González de Zárate.