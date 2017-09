Urosa: "Aún no hay garantías ni condiciones para el diálogo"

Un miembro de la cúpula de la Iglesia Católica venezolana propone aplazar los diálogos entre el gobierno y la oposición hasta después de las elecciones de gobernadores de octubre.

El cardenal Jorge Urosa Savino consideró como "extemporánea" la fase exploratoria que emprendió esta semana el gobierno y la oposición para reactivar de los diálogos, e indicó que "después de las elecciones (de gobernadores) es que podría evaluarse si se va o no a un diálogo".

"Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no", dijo Urosa Savino en una entrevista que difundió el sábado el diario local El Nacional en la que admitió que "no hay garantías ni condiciones para el diálogo".

El cardenal, un fuerte crítico del gobierno, afirmó que la discusión sobre los diálogos puede distraer la atención de la oposición sobre las elecciones de gobernadores. "Si ese no es el objetivo del gobierno, al final es el logro que va a obtener: desanimar al pueblo opositor", agregó.

Los delegados del gobierno y la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron el miércoles en República Dominicana una fase exploratoria de dos días para un eventual proceso de diálogo.

El proceso contó con la mediación del presidente dominicano Danilo Medina y el exmandatario español José Luis Rodríguez. En el marco del encuentro, las partes acordaron la constitución un grupo de países amigos que integran México, Chile, Bolivia y Nicaragua.

Medina expresó que al grupo de países amigos podrían sumarse otras dos naciones que aún no han sido identificadas. Al respecto, el dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, anunció que posiblemente podrían sumarse al grupo Francia, Portugal y Grecia, además de la ONU, el Vaticano y la OEA.

Las partes acordaron un próximo encuentro en República Dominicana para el 27 de septiembre.

(RD/Ap)