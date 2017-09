Los ultras montan una campaña "irracional, odiosa e histérica" contra el asesor del Papa, James Martin sj

(Cameron Doody).- "Irracional, odiosa e histérica". De esta forma ha calificado el editor de la prestigiosa revista America y asesor del Papa Francisco en la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, James Martin sj, la campaña orquestada por los elementos más ultraconservadores de la Iglesia estadounidense cuyo resultado ha sido la cancelación de tres charlas que estaba previsto que el jesuita daría en los próximos meses.

En un mensaje colgado en su cuenta de Facebook, Martin ha explicado que el seminario de la Universidad Católica de América (CUA) ha cancelado el discurso que iba a ofrecer el 4 de octubre, "gracias a una campaña de Church Militant, el sacerdote conocido como 'Father Z' y LifeSite News".

Las razones para la decisión de retirar su invitación al padre Martin, afirmó en una nota el seminario de la CUA, obedecían a "comentarios cada vez más negativos de sitios de medios sociales", y "el interés por evitar la distracción y la controversia". Una postura criticada hasta por el propio presidente de la CUA, John Garvey, quien afirmó que "es problemático que individuos y grupos dentro de nuestra Iglesia demuestren... [una] incapacidad para hacer distinciones y ejercer la caridad".

La campaña vergonzosa de Church Militant -"Iglesia Militante", en español-, Father Z y LifeSite News, dijo Martin en Facebook, "causó una tormenta de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes al Theological College [el seminario de la CUA], que incluyó, según me dijeron, gente gritando a los recepcionistas que contestaron al teléfono".

Acontecimientos parecidos a los que causaron la cancelación de otra charla que Martin iba a dar en una cena de la Orden del Santo Sepulcro en la ciudad de Nueva York, que también supusieron "emails y llamadas furiosos de algunos miembros de la Orden" incitados por los responsables de las webs ultraconservadoras. Además de la cancelación de un discurso de Martin en Londres auspiciado por la Cafod, la agencia de los obispos ingleses para el desarrollo en el extranjero.

"Cada una de estas cancelaciones", ha explicado Martin en su cuenta en la red social, "fue el resultado de ira o miedo sobre mi libro Building a Bridge ["Construyendo un puente"], sobre los católicos LGBT". Tomo, cabe recordar, cuyo argumento de que la Iglesia deba mostrar más respeto, compasión y sensibilidad hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales o transgénero ha sido respaldado por numerosos cardenales y obispos, a la vez que ha suscitado el "miedo, odio y homofobia" de los católicos de la extrema derecha, según lo escrito por el jesuita.

¿Y la ironía de toda esta campaña sucia montada por los católicos fundamentalistas identificados por Antonio Spadaro y Marcelo Figueroa en julio de este año como parte integral del "ecumenismo de odio" que aupó a Donald Trump a la Casa Blanca? Que Martin ni incluso iba a discursar sobre los católicos LGBTIQ y la relación de la Iglesia con ellos, sino simplemente sobre Jesucristo. Con lo que el padre Martin afirma que "ninguna de estas cancelaciones me molestan. No he perdido el sueño por ellas".

Y porque, después de todo -y como ha recordado el jesuita- "habrá muchos otros espacios" en los que se sentirá bienvenido, incluyendo la Iglesia de la Santa Trinidad en Washington, donde le han citado para otra charla el día 30 de este mes. También hay otras buenas noticias en el horizonte, ha anunciado Martin, como la publicación a principios del próximo año de una edición revisada y expandida de Building a Bridge.