El Papa, a los jóvenes bolivianos: "No se jubilen antes de tiempo. Vayan adelante con ideales"

(Cameron Doody).- Que no se olvida nada de lo que vio en Bolivia, que los bolivianos "conserven la fe" y que los jóvenes "vayan adelante con ideales". Estos son los tres pilares del mensaje que el Papa trasladó este lunes a los obispos bolivianos, en Roma para realizar la visita ad limina.

Los 29 obispos de la Conferencia Episcopal boliviana se reunieron con el pontífice para tratar de temas pastorales y todo lo relacionado con el gobierno de las diócesis de las que están al cargo, además de otras cuestiones de interés para el país en su conjunto.

"El Papa ha pedido que los obispos fueran expresando su preocupación y vocación pastoral", afirmó José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB). Preocupaciones que incluyeron, según contó el portavoz, la educación -"en un momento en el que nos aparece que hay más ideologización que de verdadera calidad educativa"- u otras cuestiones sociales. "El Papa escuchó como un hermano más y expresó su opinión y animó a los obispos a seguir adelante con toda la tarea de la nueva evangelización", apuntó Fuentes.

Por su parte, el monseñor Aurelio Pesoa, obispo de Leges y en tal capacidad uno de los prelados que formaron la delegación episcopal en Roma, destacó a los medios que la visita, que duró más de dos horas, transcurrió en "un ambiente muy distendido, donde los obispos han podido manifestar su opinión".

Respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre si el conflicto marítimo que Bolivia actualmente mantiene con Chile fue una de las cuestiones que los obispos discutieron con el Papa, el obispo Pesoa señaló que Francisco manifestó que el único camino a seguir es el diálogo. Tal y como hizo en su visita a Bolivia en 2015, el obispo de Roma se mostró firme en que la única manera en la que pueden fructificar las negociaciones con el país vecino sobre las aguas de Silala, una zona de la frontera común -así como el bloqueo en el municipio de Achacachi- es a través de la discusión y la búsqueda de un terreno común.

Francisco, a los jóvenes bolivianos: "Que no se jubilen antes de tiempo. Que vayan adelante con ideales"

Por otra parte, la Conferencia Episcopal boliviana difundió poco después de realizarse la visita ad limina un vídeo en el que el Papa Francisco recuerda a todos los bolivianos que los lleva en su corazón.

"La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe", rememora el Papa en su saludo, rodeado de los integrantes del episcopado nacional, por lo que es responsabilidad de los obispos que "la aseguran, o la pierden".

Francisco también comparte un mensaje especial para los jóvenes, a quienes quiso decir "que no se jubilen antes de tiempo" y "que vayan adelante con ideales".

"Los recuerdo... cuiden y conserven la fe, que no sean 'quedastistas', que no se queden", animó el Papa, por último, a todos los fieles bolivianos.

Texto completo del saludo del Papa Francisco al pueblo de Bolivia

Primero que yo no me olvido lo que vi en Bolivia, los llevo en mi corazón.

Segundo, que no tengan miedo, que conserven la fe. La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe: o la aseguran ellos, o la pierden. Que no se dejen engañar, que conserven la fe.

Y a los jóvenes, que no se jubilen antes de tiempo, que vayan adelante con ideales. Que los recuerdo, que cuiden y conserven la fe, que no sean "quedatistas", que no se queden. Todo esto a través de los obispos que son los que responden al Papa y están en comunión con el Papa y en los cuales el Papa se confía totalmente.