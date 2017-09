Fernando Chomali defiende a los mapuches y permite la 'toma' de su catedral

(J. B./Agencias).- El arzobispo de Concepción, Fernado Chomalí, defendió las reivindicaciones del pueblo mapuche, durante un encuentro con el grupo de manifestantes que han 'ocupado' la catedral para protestar por la situación de estas poblaciones originarias.

“Creo que llegó el momento de abordar el tema del pueblo mapuche con mayor seriedad”, recalcó Chomali, quien se encontró con Juan Carlos Tralcal, portavoz de los activistas, a quien confirmó que pueden quedarse en el templo por tiempo indefinido.

"Creo que el pueblo mapuche necesita más reconocimiento constitucional, necesita que se le respete más su cultura, hay un tema de tierras no resuelto", explicó Chomalí, quien no está de acuerdo en "fijar la atención en la toma de la catedral, me parece que no es el foco".

"El foco es qué pasa con el pueblo mapuche y cómo el Estado se hace cargo de esta situación", puntualizó el prelado, quien se comprometió a que "no habrá desalojo de la Catedral".

Los manifestantes pro mapuche tomaron la catedral para apoyar a los cuatro comuneros que están en el hospital de Temuco tras una huelga que ha durado más de 100 días.

Desde hace años, en la región de La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe un conflicto derivado de reclamaciones de algunas comunidades mapuches por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y que ahora están en manos de empresas agrícolas y forestales que las explotan y poseen legalmente.

El conflicto ha significado la muerte violenta de varios comuneros, policías y agricultores, además de incendios de propiedades, maquinarias, bosques y vehículos, con varias decenas de mapuches detenidos, procesados y condenados bajo la ley antiterrorista.

(RD/Agencias)