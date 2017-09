El jesuita James Martin sostiene que los católicos LGBT no están obligados a practicar la castidad

(Cameron Doody).- Tras haber aguantado los ataques de los ultras, el jesuita y asesor del Papa Francisco, James Martin, se siente fuerte. Fuerte para seguir predicando sus palabras proféticas para toda la Iglesia, y esta vez insistiendo en que los católicos LGBT no están obligados a practicar la castidad.

En un vídeo colgado este miércoles en YouTube, el padre Martin ha recurrido a la tradición teológica que sostiene que una doctrina no se convierte en tal hasta que sea aceptada por todos los fieles. "Una tradición de la que mucha gente no sabe mucho", sostiene el jesuita, "ya que apenas se ha hablado de ella los últimos treinta o cuarenta años".

Este tipo de recepción de una doctrina, ha continuado Martin, sí ha ocurrido en el caso de las doctrinas que subyacen a las fiestas de la Iglesia, por ejemplo, pero no en cuanto a la disciplina sexual.

"Para que una doctrina se convierta en normativa", ha explicado el jesuita, "es de esperar que sea recibida por el pueblo de Dios. Así pasó con la Asunción, por ejemplo. Se declaró la Asunción y la gente la acepta. Van a la fiesta de la Asunción, creen en la Asunción, y es recibida".

Pero "la doctrina que las personas LGBT deben ser célibes toda su vida -no solo antes del matrimonio, como es para la mayoría, sino toda su vida- no ha sido recibida", ha continuado Martin. Situación que plantea la pregunta "teológica" de qué puede hacer la Iglesia con esta no aceptación por parte de los LGBT de una doctrina dirigida especialmente a ellos, a la que deben prestar atención ya "los obispos y la gente LGBT".

Y es más: el hecho de que la Iglesia se fije tanto en los asuntos LGBT es el resultado solo de una "mala interpretación" de lo verdaderamente importante en la teología moral. Muchas veces también, ha lamentado, la obsesión con la sexualidad de los gays por parte de católicos de la extrema derecha, que es el resultado de un "miedo" que sienten de su propia "sexualidad compleja".

Pero al fin y al cabo, ha denunciado Martin, sigue haciendo estragos en la Iglesia la paradoja de que eleve el celibato como uno de los más preciosos carismas evangélicos a la vez que la impone sobre las personas de diferentes orientaciones afectivas. "Se supone que el celibato es un don, o algo que escoges", ha reflexionado el sacerdote. Pero "en términos del Catecismo, es una obligación, y los LGBT la consideran una imposición".