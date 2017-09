(Guillermo Gazanini, México).- El obispo reflejaba en su semblante enojo e indignación. La dureza de su voz contrastó con la firmeza de sus formas cuando dio a conocer la noticia para hacerla viral. Camiones con ayuda para los damnificados de Morelos, víveres procedentes de muchas parroquias de diferentes comunidades, fueron desviadas de su destino final, el seminario de San José de la diócesis, donde Cáritas está organizado la distribución a las parroquias más necesitadas del Estado.

Desde Jantetelco ofreció un mensaje especial en redes sociales y teniendo de fondo los escombros de uno de los edificios colapsados, Mons. Castro denunció los hechos:

"Soy el Obispo de Cuernavaca. Me encuentro en este momento en Jantetelco donde ha habido una desgracia enorme como en otros lugares, pero aquí se palpa un poco más. No es de oídas o porque alguien me dijo un comentario. Les voy a compartir lo que sigue: a tres camiones de provisiones que venían a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF."

El hecho lo calificó de total injusticia pervirtiendo "cualquier lógica moral mínima". Demostrando total indignación, Mons. Castro advirtió a las autoridades para tomar cartas en el asunto y detener esos actos. Categóricamente sentenció:

"Dios es todo justicia y aunque ahora se salgan con la suya, le tendrán que dar cuentas al Señor, crean en Él o no. Yo les suplico, cambien de actitud, se los pido por favor. No vean sus intereses sino los intereses del pueblo, como debe ser".

Más tarde, en entrevista radiofónica para Grupo Radio Fórmula, el obispo de Cuernavaca abundaría sobre la cuestión donde dejó ver el choque frontal con el gobierno del Estado acusado de corrupción y de desconfianza por parte de la ciudadanía. Explicó que un camión de víveres procedente de Guadalajara se destinaba al seminario, centro de acopio de Cáritas. Ahí los párrocos recogen la ayuda para trasladarla a las comunidades más necesitadas. "Una patrulla del Estado detuvo al camión y le dijo: Esto lo va a llevar a tal bodega. Ellos no sabían si era DIF, pero ahí lo descargaron, eso me llena de tristeza".

El jueves, a través de diversos mensajes y rumores difundidos en redes sociales, se dijo que el gobierno estatal estaría acaparando y escondiendo ayuda humanitaria para los damnificados en bodega cerrada y retenida con fines de promoción política del gobernador. Esto llevó a enfrentamientos. Grupos tomaron por la fuerza ese inmueble para tomar y distribuir víveres prescindiendo de cualquier autoridad.

El gobierno morelense habría identificado a los líderes de la toma como integrantes de un partido político mientras el comisionado estatal de seguridad amenazó con detener a cualquier implicado o a quienes desviaran la ayuda que se concentra en las bodegas del sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado.

A pregunta sobre si esto es disputa entre grupos políticos, Mons. Castro afirmó que hay una gran desconfianza de la sociedad civil que "está cansada de corrupción y está cansada de lo que vemos y quiere ponerle un alto en un momento dramático en donde nadie debe lucrar con la situación... El pueblo no confía en su gobierno y lo considera corrupto completamente".

Ante esos hechos, Mons. Castro dijo que "mucha gente se desahoga cuando vive esa situación de corrupción y en este momento dramático, triste, de urgencia, hizo lo que pensó en su conciencia. Si algunos lo llevaron a su casa, es que no lo podían llevar a esa hora de la noche... pero lo importante es la falta de confianza del pueblo hacia el gobierno por toda la historia de corrupción, toda la historia en donde una dictadura nos está gobernando. No hay poder legislativo, no hay poder judicial, sólo el ejecutivo y se hace sólo lo que dice y ¡Ay de aquél que piense diferente! Nos persigue, nos calumnia y sacan denuncias".

Les suplico que dejen de ver sus intereses y permitan que la AYUDA llegue al PUEBLO pic.twitter.com/5SIFdNCDMb — Mons. Ramón Castro (@MonsRamonCastro) 22 de septiembre de 2017





A pregunta expresa sobre el antiguo conflicto entre el gobierno de Morelos y el Obispado de Cuernavaca relativo a la aprobación del matrimonio igualitario y el aborto como enojo de la Iglesia, el pastor de Cuernavaca aseveró que son estrategias para disminuir la culpabilidad del gobierno infectado de corrupción y que ha fallado en dar garantías a la población: "Ellos dicen que aquí no hay violencia, que no hay crimen, que no hay corrupción, que están bajando los secuestros. Todo es cuestión de percepción de la realidad. Yo visito las comunidades, yo voy a los funerales, la gente viene a llorar, no es percepción equivocada, lo estoy viviendo, pero todo es interés...".

Mons. Castro se refería a la intención del gobernador para posicionar a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda como sucesor en las elecciones del año entrante: "Es el interés de seguir el sexenio próximo teniendo a su hijastro Gayosso como gobernador, plan A; plan B, fijar un partido que le cuide las espaldas..." Y dejó entrever lo que podría ser una amenaza contra su integridad personal: "Esto me va a costar lo que le estoy diciendo, otra ponchadura de llantas, me va a costar, quizá, otra calumnia, otra denuncia. Porque siempre hay una venganza... pero es la verdad".

Sobre los víveres desviados al DIF estatal, advirtió que no cejará en su lucha por hacer su justicia para distribuir directamente la ayuda a las parroquias y comunidades. "Si alguien nos quita lo que con buena intención otros hermanos no están mandando, yo seguiré diciendo la verdad".

Para leer todos los artículos del autor, pincha aquí: