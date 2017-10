La Conferencia episcopal insta a los venezolanos: "¡Vayamos todos a votar por nuestro futuro!"

La Iglesia venezolana llamó este viernes a votar en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre para hacerle frente a lo que llamó el "proyecto totalitario" que "pretende imponer" la Asamblea Constituyente, integrada únicamente por chavistas.

"Es necesario no perder de vista la importancia de este acto electoral (...) frente al proyecto totalitario que pretende imponer la Asamblea Nacional Constituyente, no aceptada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Venezuela", señalan los obispos católicos en un comunicado.

Según la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que incluso ha tildado al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura, las elecciones regionales demuestran que "aún hay motivos para la esperanza" en este país sumido en una severa crisis política y económica.

A su juicio, los comicios permitirán "seguir exigiendo que no se imponga un modelo que atenta contra la dignidad de la persona y cercena los derechos".

"No nos dejemos ganar por la desconfianza y el desánimo. No asistir a votar es condenarnos a nosotros mismos y condenar a las futuras generaciones a vivir en la carencia de lo más elemental para una vida digna y serena, como son los alimentos, los medicamentos (en grave escasez) y la seguridad", añade el texto.

La CEV pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de servir al gobierno de Maduro- garantizar la transparencia del voto y el respeto de los resultados.

"Solicitamos que los resultados sean anunciados lo más pronto posible, a fin de evitar innecesarias tensiones que puedan derivar en hechos de violencia", añade la misiva.

El 15 de octubre se elegirán en Venezuela 23 gobernadores, en medio de denuncias de la oposición de que el poder electoral viola las leyes para beneficiar al oficialismo.

La votación de la Constituyente, organizada por el CNE, fue considerada "fraudulenta" por la oposición, pues no se consultó a los venezolanos en un referéndum si querían una nueva Carta Magna y por aplicar un controvertido sistema electoral.

Además, la empresa que ofrece la tecnología electoral, denunció que la participación en esos comicios fue menor que la anunciada por el poder electoral.

En este momento, el oficialismo controla 20 de las 23 gobernaciones.

Mensaje de la Conferencia episcopal Venezolana En ocasión de las próximas elecciones regionales

1. La crisis que vive el país está lejos de ser superada. En este escenario han sido convocadas las elecciones para Gobernadores de los Estados. Se trata de un proceso electoral de rango constitucional que había sido postergado de manera arbitraria por las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral, pues las mismas debieron haber sido convocadas hace más de un año. Ante la situación tan tormentosa que se vive en el país, estas elecciones son una luz en el camino para quienes no sólo creen y defienden la democracia como régimen de gobierno, sino como la auténtica senda para el desarrollo integral tan necesitado en nuestro pueblo.

2. Es necesario no perder de vista la importancia de este acto electoral. La convocatoria a estas elecciones constituye un derecho y un anhelo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Frente al proyecto totalitario que pretende imponer la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, no aceptada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Venezuela, las elecciones para Gobernadores demuestran que aún hay motivos para la esperanza. Responde a la urgencia de seguir exigiendo que no se imponga un modelo que atenta contra la dignidad de la persona humana, cercena los derechos ciudadanos, la estabilidad política y la paz social de todos los venezolanos.

3. En este sentido y desde nuestro ministerio de pastores del pueblo de Dios en Venezuela, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que acudan masivamente a los centros electorales que les corresponde a lo largo de todo el país, y expresen libremente y sin condicionamientos su voluntad y su vocación democrática. El 15 de octubre, los venezolanos habilitados para votar, tenemos un deber para con nuestra Patria, para con nuestras regiones y para con las futuras generaciones. No nos dejemos ganar por la desconfianza y el desánimo. No asistir a votar es condenarnos a nosotros mismos y condenar a las futuras generaciones a vivir en la carencia de lo más elemental para una vida digna y serena, como son los alimentos, los medicamentos y la seguridad personal y jurídica.





4. Si nos dejamos ganar por el amor a Venezuela y salimos masivamente a ejercer el derecho al voto, le ofreceremos la seguridad que necesitan tantos hermanos nuestros quienes, por trabajar en la administración pública son constreñidos -aun en contra de su conciencia y deseos también de cambio-, a votar por opciones políticas determinadas como condición para mantener el empleo o las dádivas con las que se pretende comprar las conciencias. ¡Vayamos todos a votar por el futuro de nuestras regiones del país!

5. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, llamamos a la directiva del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y sus funcionarios a fin de que garantice la transparencia del voto y el respeto de los resultados. El País entero conoce la tendencia política de la mayoría de esta directiva, pero queremos recordarles que en el ejercicio de sus funciones deben trabajar para el pueblo Venezolano, no para parcialidades. Solicitamos al CNE que los resultados de estos comicios sean anunciados lo más pronto posible, a fin de evitar innecesarias tensiones que puedan derivar en hechos de violencia.

6. El PLAN REPÚBLICA debe ser garante de la transparencia de las elecciones y del orden y respeto de todos los participantes en el acto electoral. El Gobierno Nacional y todos los Poderes Públicos del Estado, además de aceptar los resultados, deben comprometerse a ayudar a los nuevos gobernadores a cumplir con sus deberes y con el compromiso de fortalecer la democracia. Durante la breve campaña electoral no se debe privilegiar a los candidatos provenientes de las filas del "oficialismo". Quienes salgan elegidos no deberán actuar como "oficialistas" u "opositores", sino como servidores del pueblo que les corresponde gobernar tienen el compromiso y la responsabilidad de hacer un gobierno en las regiones con y para el pueblo.

7. Pedimos a los miembros de la Iglesia y personas de buena voluntad que asuman su responsabilidad democrática de electores. En todas las comunidades eclesiales refuércese la oración para pedir al Espíritu Santo ilumine las mentes de todos a fin de conseguir lo que se anhela en nuestra nación. Exhortamos a los párrocos a que el próximo 13 de octubre, se organice en todas las comunidades eclesiales una jornada de oración por Venezuela y por el éxito de las próximas elecciones. Que la Virgen de Coromoto nos consiga mediante su intercesión lo que necesitamos para hacer de Venezuela una nación donde impere la justicia, la libertad, la solidaridad y la fraternidad, que provienen del amor redentor del Señor Jesús.

Caracas, 5 de octubre del año 2017.

Con nuestra bendición,

+Diego Padrón

Arzobispo de Cumaná

Presidente de la CEV

+José Luís Azuaje A.

Obispo de Barinas

I Vicepresidente de la CEV

+Mario Moronta R

Obispo de San Cristóbal

II Vice presidente de la CEV

+Víctor Hugo Basabe

Obispo de San Felipe

Secretario General de la CEV

+ Jorge Urosa S.

Cardenal Arzobispo de Caracas

Presidente de honor de la CEV

+Baltazar Porras C

Cardenal Arzobispo de Mérida

Presidente de honor de la CEV

RD/Agencias