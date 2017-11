Rodrigo Aguilar: "Soy peregrino agradecido y anhelante"

(Guillermo Gazanini, México).- El viernes se conoció el nombramiento de Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, a la fecha IV Obispo de Tehuacán, como XLVII Obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sucediendo a Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, pastor desde el año 2000 en esa antigua diócesis del sureste mexicano cuyos orígenes se remontan a 1539.

Mons. Felipe Arizmendi Esquivel había presentado su renuncia al cargo en virtud de llegar a la edad canónica de 75 años el 4 de septiembre de 2015. En esa ocasión, durante una misa celebrada en ocasión de su cumpleaños, Arizmendi Esquivel había agradecido al Señor por ese aniversario de vida en donde preveía su retiro con la presentación de la renuncia al Papa Francisco. En esa ocasión declaró: "Agradezco a Dios Padre que, por su Espíritu, me llamó en Cristo a la vida, a ser su hijo, a ser sacerdote y obispo. Es una gracia que nunca terminaré de agradecer. Pido perdón por mis limitaciones y de deficiencias. Suplico al Espíritu me asista para la siguiente etapa de mi vida".

En esa misma celebración, el obispo emérito afirmó que regresaría al Estado de México donde nació en 1940 y a la diócesis de sus orígenes sacerdotales, Toluca, para "dedicarme, mientras Dios me conceda vida y salud, a atender a tantas personas que desean ser escuchadas, tanto en confesión como en dirección espiritual, para seguir sirviendo como discípulo misionero de Jesús".

Dos años después, el Papa Francisco designa a Mons. Aguilar Martínez (Guanajuato, 1952). Desde muy joven inició el estudio de las Humanidades en la Arquidiócesis de Morelia. En 1975 fue ordenado presbítero y su ministerio sacerdotal estuvo dedicado a las diversas áreas de formación en el seminario arquidiocesano. Juan Pablo II lo nombró primer obispo de Matehuala siendo ordenado a la dignidad episcopal el 31 de julio de 1997.

Más tarde, el 28 de enero de 2006, Benedicto XVI lo nombró IV Obispo de Tehuacán sucediendo a Mons. Mario Espinosa Contreras, a la fecha obispo de Mazatlán. Mons. Aguilar Martínez es deportista, maratonista y uno de los obispos mexicanos más activos en redes sociales con constantes declaraciones que comparte a seguidores denotando una cercanía con fieles. A propósito de su nombramiento, en su cuenta de facebook, el nuevo obispo de San Cristóbal, se dijo un "peregrino agradecido y anhelante" ante su nueva tarea pastoral:

"Dios, a través del papa Francisco, me llama a partir de nuevo. Acojo con amorosa devoción su voluntad de concluir mi servicio pastoral en Tehuacán e iniciarlo en San Cristóbal de Las Casas. Cristo Jesús, venerado en la diócesis como el Señor de Tila, que me llama y me envía, también me da testimonio como Camino para ir al Padre por su Misterio Pascual, que me da vida para darla yo también en bien de muchos".