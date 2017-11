Los obispos de EE.UU. lamentan la matanza de Texas e invitan a reflexionar sobre el uso de las armas

(Jesús Bastante).- La matanza en una iglesia Baptista de Texas, que hasta el momento ha dejado 26 muertos y una cifra similar de heridos, ha sido recibida con tristeza e indignación por buena parte de la sociedad norteamericana. Los obispos católicos se han unido, casi de inmediato, al dolor de "nuestros hermanos baptistas", al tiempo que invitan a reflexionar sobre el uso de las armas en la sociedad USA.

Así, el arzobispo de San Antonio (Texas), Gustavo García-Siller, metropolitano de la localidad donde se produjo el tiroteo, lanzó una serie de tweets llamando a la oración y clamando por el fin de la violencia y de las armas. "Baptistas, os amamos. Oramos por vuestra seguridad, oramos por la paz, por la no violencia, contra las armas. Nuestros líderes deben oir nuestro mensaje entre lágrimas. ¡Paz!", recalcó el prelado.

"Necesitamos embajadores de la paz. No a la guerra, no a la violencia, no a las armas", añadió García-Siller, quien criticó las declaraciones del Gobernador del Estado a favor del uso de las armas. "Gobernador. No a la guerra, no a la violencia, no a las armas. ¡Basta ya!".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Governor, NO War, NO violence, NO guns. Enough is enough!!!!</p>— Archbishop Gustavo (@ABishopGustavo) <a href="https://twitter.com/ABishopGustavo/status/927399484094631936?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de noviembre de 2017</a></blockquote>

"Necesitamos oración. Las familias afectadas en el ataque necesitan oración", añadió, invitando a los fieles católicos a "ayudar con nuestras oraciones, los baptistas nos necesitan".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, cardenal Di Nardo, publicó un comunicado en el que aseguraba "las oraciones de mis hermanos obispos por las víctimas, las familias, los primeros en responder a la situación, nuestros hermanos y hermanas bautistas, y toda la comunidad de Sutherland Springs".

Dirigéndose a los baptistas Di Nardo señaló que "estamos con ustedes en este tiempo de terrible tragedia: Mientras estaban en terreno santo, terreno empañado hoy por la horrenda violencia".

"Pedimos al Señor por la curación de los heridos y por el consuelo a aquellos que han muerto y el consuelo de sus familias".

"Este acto, incomprensiblemente trágico, se suma a una creciente lista de tiroteos masivos, algunos de los cuales fueron también en iglesias, mientras que la gente estaba en adoración y oración", señaló.

"Hay un problema fundamental en nuestra sociedad. Una cultura de vida no puede tolerar, y debe prevenir, la violencia armada sin sentido, en todas sus formas", culminó el presidente del Episcopado USA.