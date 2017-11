Chile pide al Papa que "se abstenga de opinar" sobre el conflicto por la salida al mar de Bolivia

(J. Bastante/Agencias).- El Gobierno de Chile ha pedido al Papa Francisco que "se abstenga de opinar hasta que se pronuncie el tribunal de La Haya" sobre el conflicto diplomático que enfrenta, desde hace décadas, al país con Bolivia por la petición de esta última de obtener una salida al mar. El Pontífice visitará Chile del 15 al 18 de enero próximos.

"La Santa Sede comprende perfectamente eso y no se ha pronunciado sobre ese tema desde la intervención del papa en Bolivia", apuntó Marino Fernández, embajador de Chile en el Vaticano. El conflicto ya salpicó la visita que Bergoglio hizo a Bolivia en 2015. Durante la misma, Evo Morales reclamó a Francisco un pronunciamiento.

Entonces, el Papa consideró que "el diálogo es indispensable" entre los dos países y abogó por soluciones "compartidas, razonables, equitativas y duraderas" tras reconocer que el anhelo de Bolivia es justo.

"Yo no quisiera que la visita se centre en el problema con Bolivia. Eso me da temor, porque si se pronuncia queda inhabilitado para ser mediador", comentó por su parte el religioso jesuita Fernando Montes, ex superior de la Compañía de Jesús en Chile, y compañero de estudios de Bergoglio.

"Queremos que la visita se centre sobre otros temas, como la justicia, la falta de confianza dentro de la sociedad, los problemas internos de la iglesia", apuntó, señalando a la migración, el conflicto de los mapuche o las diferencias sociales como cuestiones a tratar.

Por otro lado, en el Latinobarómetro 2017, dado a conocer hoy, se muestra a Chile como el país donde el Papa Francisco obtiene peor nota, con un 5,3 sobre 10. La media en el continente es de 6,8 sobre 10, siendo Paraguay el país que mejor lo califica con un 8,3. Según los datos, además, Chile es el país de América Latina que menos confía en la Iglesia. Las cifras muestran que solo un 36% se fía de esta institución.