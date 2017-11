El Papa vuelve a descartar su viaje a Argentina en 2018

El Papa Francisco descartó un viaje a la Argentina el próximo año porque "no hay lugar en la agenda", según reveló el dirigente peronista Julio Bárbaro, después de mantener una reunión privada con el pontífice en Casa Santa Marta.

Bárbaro señaló a Télam que el Papa le dijo "no voy a ir el año próximo, no hay lugar en la agenda", durante la reunión que ambos mantuvieron el lunes.

"Le pregunté por la posibilidad de su visita y me dijo que no tiene lugar", insistió el ex diputado nacional y secretario de Cultura de la primera época del menemismo.

A fines de septiembre pasado, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, había asegurado también que Francisco no tenía previsto visitar Argentina el próximo año.

"Los motivos son los mismos que explicó el propio Santo Padre en un video enviado al pueblo argentino, son las mismas razones", había argumentado Burke en diálogo con Télam.

De esta forma, hizo referencia a una grabación cuyo contenido fue hecho público a fines de 2016, en el que el pontífice decía que en su agenda internacional no había lugar para la Argentina durante los viajes oficiales de este año.

(Agencias/Télam)