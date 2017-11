Mons. Lozano: "Basta de versos en el amor"

(AICA): El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, alentó a realizar "algunos compromisos bien concretos" en el marco de la Primera Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el papa Francisco para el domingo 19 de noviembre. "Es un fuerte llamado a dejar de lado el ‘verso elegante' para quedar bien, y pasar a las actitudes palpables con los hermanos. El amor no es una idea abstracta, sino una realidad bien concreta. El amor cuando está se nota, y cuando no también", sostuvo en su columna semanal.



"De la boca al cerebro hay unos pocos centímetros, y de ambos al corazón apenas unos 15. Y de allí a los pies y las manos a veces pareciera que miles de kilómetros", indicó el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, al advertir que "uno de los problemas que solemos tener los cristianos es el abismo entre lo que decimos cuando rezamos, lo que pensamos, lo que sentimos, y lo que finalmente hacemos en concreto".

El prelado consideró que se corre el riesgo de "mucho Padrenuestro rezado, pero poco vivido en el trato cotidiano con los demás".

"En unas cuantas oportunidades escuché gente que alaba a Francisco por sus gestos de cercanía a los pobres, a los enfermos, lo presos... Pero eso no siempre alcanza para decidirse a imitarlo y seguir su ejemplo", reflexionó en su columna semanal.

El arzobispo sanjuanino recordó que el domingo 19 de noviembre se desarrollará la Primera Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa al concluir el año Jubilar de la Misericordia, y destacó que el lema elegido es "No amemos de palabra sino con obras".

"Es un fuerte llamado a dejar de lado el ‘verso elegante' para quedar bien, y pasar a las actitudes palpables con los hermanos. El amor no es una idea abstracta, sino una realidad bien concreta. El amor cuando está se nota, y cuando no también. Por eso decimos que ‘brilla por su ausencia'", subrayó.

"Para decirlo con claridad: la cuestión no es hacer una donación en dinero de vez en cuando, que no está demás; ni tampoco dar la ropa que nos sobra y ocupa lugar en casa, aunque esto también hay que hacerlo. Deberíamos dar algunos pasos más, ir al encuentro con los pobres y hacerlos nuestros amigos, y que esto se nos incorpore de tal manera que se haga un estilo de vida", agregó.

Tras citar párrafos del mensaje del Papa para esta jornada, alentó a que cada uno se proponga "algunos compromisos bien concretos", y los enumeró: "ir a visitar a algún rancho pobre, tomar unos mates con familias a las que pocos visitan, escuchar sus anhelos, sus fracasos, sus pesares".

"Estoy seguro de que vos ves pobres a tu lado, andando las calles, durmiendo en ellas: probá salir de tu individualidad y acercarte aunque sea con un saludo, una sonrisa, un gesto de fraternidad. Muchos necesitan ser alentados, acompañados en sus búsquedas", sostuvo.

"Una familia me ponía como ejemplo que iban a invitar a almorzar a su casa el domingo que viene a unos chicos que pasan por la cuadra a pedir comida con frecuencia habitual, otros que iban a llevar a unos adolescentes a comprar ropa, y no faltó quien me dijo que iban a ir a pasear con unos niños y a tomar helado", graficó, y concluyó: "La creatividad nos puede dar ideas hermosas para acercarnos a los más pobres y encontrar en ellos a Jesús".+