Chile: "El Papa puede hablar lo que estime conveniente" en su visita

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, aseguró este miércoles que el Papa Francisco "puede hablar y visitar lo que él estime conveniente", durante su visita al país austral, entre el 15 y el 18 de enero próximo.

"Él es un líder espiritual, es un pastor, viene en una visita pastoral y yo creo que él no tiene ninguna limitación para referirse a los temas que él estime conveniente", subrayó el jefe de la diplomacia chilena, en declaraciones a radio Cooperativa.

Muñoz respondió de esa manera a una pregunta sobre unas declaraciones del embajador de Chile ante la Santa Sede, Mariano Fernández, que hace algunas semanas comentó que el Gobierno de Chile esperaba que durante su estancia en el país el Papa se abstuviera de referirse a la demanda marítima que enfrenta a Chile con Bolivia en la Corte Internacional de La Haya.

Ello, según el diplomático, "porque sus palabras se podrían distorsionar", como "se distorsiona al Papa y a otras personas".

Requerido por la actitud que mostró el Papa Francisco en una visita en 2015 a Bolivia, donde abogó por el diálogo para resolver el litigio, Heraldo Muñoz manifestó que "eso fue una reflexión algo, diría yo, poco clara, él sabe que esta situación está en la Corte Internacional de Justicia y no hay más que hablar".

Bolivia demandó a Chile en 2013 en busca de que la Corte de La Haya obligue a Chile a negociar y concederle un acceso al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del siglo XIX.

Chile considera que no hay nada que negociar pues las fronteras definitivas entre ambos países quedaron establecidas en un tratado suscrito en 1904, 25 años después del conflicto.

En la actualidad la Corte estudia los argumentos presentados por las partes en la fase escrita del caso y se esperan para el próximo año los alegatos verbales y el fallo.

Preguntado el canciller Muñoz si se le planteó al Vaticano que el Papa no se refiera al litigio en su visita a Chile, señaló que "nosotros generalmente no hablamos de nuestras interlocuciones con los otros Estados y, en esta materia, yo he tenido muchos contactos con las autoridades del Vaticano".

"Lo que hemos conversado ha sido de los temas posibles que él abordaría, de lo que a él le interese y creo que en los temas principales van a estar el fenómeno que aún luchamos y que es un problema para Chile -si bien hemos eliminado mucha pobreza y hemos avanzado enormemente- el fenómeno de la desigualdad, el de los pueblos originarios, el del desarrollo sustentable", indicó.

"Esos son los temas que creo que al Papa le interesa abordar. El de la inmigración, particularmente en el norte de Chile", añadió.

Durante su estancia en Chile, el Papa Francisco cumplirá actividades en Santiago, en la sureña región de la Araucanía y en la ciudad de Iquique, en el norte del país.

(RD/Efe)