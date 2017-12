Ojea se reunió con la madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

(Aica).- En un mensaje por el segundo domingo de Adviento, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, reveló que se reunió con la madre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

"Hace tres días llamé a la mamá de uno de los submarinistas -uno de los 44 muchachos que murieron en el mar-, la llamé para poder ir a visitarla; ella me dijo: ‘No Monseñor, voy a ir yo a verlo'. No pude decirle nada, vino ella a verme", expresó.

"Yo que tenía esa disposición propia de una madre que ha perdido un hijo, de no saber qué decir, y ella me dijo: ‘Padre, en realidad, su vocación era el mar, y el mar se lo llevó', después me dijo: ‘Yo lo cuidaba hasta ahora, ahora él me cuida a mí'", agregó.

Por último, monseñor Ojea destacó: "Lo que es la fe. Traté de estar abierto al corazón de esa persona y recibí algo impensado. Estaba un poco nervioso por lo que le iba a decir y, sin embargo, ella me hizo reavivar mi propia fe".

El 15 de noviembre el submarino ARA San Juan perdió todo contacto con la base naval de Mar del Plata, tras reportar una avería mientras navegaba por el Atlántico Sur, fecha en la que también según la investigación oficial se produjo una explosión.

Quince días después de la desaparición, la Armada Argentina confirmó que "no habrá salvamento de personas", para pasar a fase de búsqueda del submarino, tarea en la que colaboraran embarcaciones y personal de varios países, entre ellos de Estados Unidos y Rusia.+