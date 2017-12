Ojea: "María nos acerca a la calidez del Señor que viene a visitarnos"

El obispo de San Isidro, monseñor Óscar Ojea, vinculó la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se celebra el 8 de diciembre, con el tiempo de Adviento, al destacar que "nadie esperó a Jesús como ella".

"Ella esperaba al Mesías, no sabría cómo vendría, pero sin embargo lo esperaba en su corazón, como resto fiel de Israel, y de pronto, el Señor utiliza el mensaje del ángel para morar entre nosotros, y María se convierte por su obediencia y por su fidelidad en Templo de Dios, en la morada de Dios", destacó en un videomensaje.

"Ella es la carpa donde se hace estable la presencia de Dios, que viene a establecer su tienda en medio de nosotros, por eso María está llena de Dios, por eso, 'Llena eres de Gracia', nosotros rezamos en el Ave María con la palabra del ángel", agregó.

El prelado afirmó que la Virgen María "es la puerta de Dios, es quien nos permite llegar a Dios; al estar ella llena de Dios, nosotros al acercarnos a ella, nos acercamos a Jesús" y añadió: "María nos abre el misterio de Jesús, por eso acercarse a Él, es acercarse a la ternura de Dios que viene a visitarnos, a la calidez del Señor que viene a visitarnos".

"Estemos muy cerquita de la Virgen en este día y pidámosle que nos ayude a esperar con confianza, a no desesperar, a no sentirnos totalmente desalentados, como que hay ciclos que no aparecen más, renunciando a toda esperanza, sino, abriéndonos a este templo de Dios que se abre, a esta puerta del cielo que es la Virgen, que nos abre a la presencia de Jesús", sugirió.

"Qué Dios los bendiga y la Virgen nos cuide y nos proteja en esta solemnidad", concluyó.

(RD/Aica)