El obispo de Chimbote se opone al indulto al expresidente Fujimori

El obispo de la diócesis de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, sostuvo que el indulto al expresidente Alberto Fujimori es una decisión inoportuna que ha desestabilizado y alborotado el país.

El representante máximo de la Iglesia católica en esta parte de la región de Áncash opinó que el momento no ha sido adecuado para otorgar la gracia presidencial, a un exmandatario sentenciado por el delito de lesa humanidad.

"No ha sido el momento adecuado para indultar a Fujimori: el Perú está desestabilizado y enfrentado y en esa coyuntura llegará el Papa Francisco, por eso considero que su acogida no será la misma en medio de una crisis nacional", señaló Simón.

"No me ha extrañado (que se dé el indulto)", continuó el obispo de Chimbote. "Lo que me ha extrañado es el momento en el cual se ha hecho público, porque más de una vez se le ha oído hablar al presidente del indulto".

"No ha sido el momento más adecuado para hacer pública esta noticia", insistió Simón. "La impresión que da es que la no vacancia [del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski] tuvo como precio el indulto a Fujimori. Es la impresión que tiene toda la gente, y ojalá que sea otra la lectura real".

El prelado detalló también que las disculpas de Fujimori deben ser más detalladas y contundentes que las que el expresidente ya ha realizado en un vídeo difundido en las redes sociales, y que debe pedir perdón a los familiares de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y El Santa, entre otros.

"No solamente basta con pedir perdón por las cosas que no haya hecho bien, sino -yo creo- que tendría que haberse hecho una referencia explícita a las muertes que hubo en La Cantuta, en Barrios Altos, que son los dos casos más emblemáticos de su gobierno y por los cuales fue sentenciado", afirmó Simón.

(RD/Agencias)