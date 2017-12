2017, los grandes contrastes de la Iglesia de México

(Guillermo Gazanini, México).- El año que se va conoció la luz en medio del enardecimiento. Apenas nacido, el ambiente social y económico vio la furia popular ante el alza desmedida de los combustibles; la Iglesia mexicana respondió a este y otros eventos, ahora historia para los libros.

En este blog se dio seguimiento a estos hechos, a los mensajes y opiniones, las orientaciones de los pastores y sus nombramientos. Se reúnen los más significativos, los que mes tras mes, dieron forma al rostro de una Iglesia que parece más activa socialmente tratando de dejar las formas apoltronadas y prudentes que parecían desatenderse de las necesidades del pueblo para trabar convenientes gestos evitando cualquier fricción con el poder.

A veces tímida y otras ocasiones arrojada, el 2017 fue de los grandes contrastes en esta Iglesia ante eventos económicos, desastres naturales o el derramamiento de sangre. Fue el de una Iglesia mexicana que quiso hacer vivo el anuncio de la Buena Noticia a lo largo y ancho de esta nación.

Aquí les dejo este recuento que ahora forma parte de nuestra memoria.

Enero





Iglesia por la reversión del gasolinazo

La liberación del precio de los combustibles conforme a leyes de la oferta y la demanda y la fluctuación cambiaria, hizo que el precio de la gasolina magna pasara de 13.98 a 15.99. La escasez de combustibles y el enojo social provocaron diversas protestas. La Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a "las autoridades civiles a reconsiderar seriamente esta medida que afecta a todo nuestro país, especialmente a los más pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados". El Presidente de la República, los cardenales José Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México; Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla; Alberto Suárez Inda, Arzobispo emérito de Morelia, el nuncio apostólico en México, el Arzobispo Franco Coppola y obispos que integran los Consejos de Presidencia de la CEM, sostuvieron un "encuentro cordial" en la residencia oficial de Los Pinos para explicar las razones de la medida.



Infierno en la escuela

A la precaria situación económica y de inestabilidad social de nuestro país se sumó la violencia entre jóvenes, niños delincuentes atentando contra la vida de los semejantes. En el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, un niño atacó con arma de fuego atacó a sus compañeros. la Iglesia católica se unió a la preocupación generada por los hechos lamentables; el arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López, dirigió un mensaje a la comunidad educativa del Colegio del Noreste demostrando el "más sincero apoyo como padre de la Iglesia de Monterrey, en la comprensión de estos difíciles acontecimientos. Además, como pastor, elevo al Señor Dios mi oración por toda la comunidad educativa que ustedes conforman, en particular por las personas involucradas y sus familias". Invitó a la comunidad escolar a "continuar con la valiosa labor de educación integral que siempre han desempeñado, pues sabemos que es la semilla de una mejor sociedad".



Norberto Rivera Carrera contra la insensatez de los nacionalismos

El Arzobispo Primado de México dirigió un Mensaje a todos los católicos y ciudadanos de buena voluntad ante las "amenazas que se ciernen sobre nuestros hermanos inmigrantes en los Estados Unidos, sobre nuestra economía, y sobre el futuro de muchas empresas y fuentes de trabajo" a raíz de la reciente guerra comercial declarada contra México por el presidente de los Estados Unidos.

El mensaje llamó a todos los mexicanos a ver hacia nosotros mismos para descubrir cómo la fortaleza del pueblo está en la unidad nacional exigiendo el respaldo hacia la actual administración encabezada por el presidente de la República quien, según el Arzobispo, dejó en claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables: "No son los ciudadanos norteamericanos quienes están en contra de México sino algunos de sus gobernantes".

Febrero



Obispos Tex-Mex por los migrantes

Ante el terror de la administración Trump, la Iglesia católica en ambos lados de la frontera apeló a la unión. En el primer Encuentro bi-anual Tex-Mex, los obispos de Texas y México se comprometieron, "en este momento difícil de la historia", a ofrecer servicios "de calidad a los migrantes, que implica lo espiritual, lo legal, la asistencia material, y familiar" y mantener la presencia constante en campos de detenciones, casas y centros de asistencia a migrantes desde la frontera sur de México hasta todo EU" porque, ante esta ola de desconfianza y traición, las iglesias y templos se han convertido en el único refugio seguro donde se les puede dar garantías para proteger sus derechos legales.



Piedad popular como modelo de inculturación

Las comisiones de liturgia de América Latina y el Caribe sostuvieron una reunión en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ante el fenómeno de la globalización, las culturas tradicionales impelen a vivir la religiosidad popular como modelo de inculturación a seguir, "pues el pueblo ha traducido en su lenguaje y gestos con la fuerza del Espíritu Santo la vivencia de la fe. Por ello, según los obispos reunidos en Chiapas, hemos de entrar en comunión con la fe vivida por nuestros pueblos".



Reorientar el rumbo del país

Después de las tensiones por el gasolinazo, el secretario general de la CEM, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, opinaría sobre estas polarizaciones. En entrevista destacaría la urgencia de un golpe de timón, un cambio de rumbo para reorientar con certeza la dirección del país: "Por los diferentes temas que hemos pasado en enero, incluido aquel triste de Monterrey donde un estudiante balaceó a una maestra y a sus compañeros, en primer lugar, se necesita una reconfiguración total en todos los niveles desde las familias, las escuelas, empresas, el gobierno, la cultura. Una reconfiguración pareja, a todo nivel, no sólo del gobierno; en segundo lugar, para los diversos problemas, amenazas y dificultades, no podemos caminar sin una ruta, sin rumbo; debemos trazar de forma inteligente, profesional y sabia una ruta no a seis años sino a largo plazo que vaya configurando este país con un proyecto definido que implique a todos los actores sociales. Caminar sin estrategia, sin rumbo nos hace ir a pique, ir mal y todo lo negativo podría suceder porque no hay orientación".

Marzo

La canonización de los protomártires de América

Francisco firmó el Decreto de Canonización de los mártires tlaxcaltecas y anunció la de dos de los tres niños pastores videntes de la Virgen María en Fátima en 1917, Jacinta y Francisco Marto, "con lo que el Papa dio un claro mensaje de la importancia que tienen los niños en la vida de la Iglesia y en la sociedad". Cristóbal, Antonio y Juan fueron canonizados en octubre de 2017.

La Provincia eclesiástica de México en apoyo al obispo de Cuernavaca



A raíz de la reunión que el Obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro, sostuvo con diferentes líderes de oposición al gobierno de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, las descalificaciones hacia el prelado escalaron hasta el punto que el gobierno estatal presentó al nuncio apostólico, Mons. Franco Coppola, un extrañamiento para "meter en orden al Obispo" y solicitar a la Secretaría de Gobernación que examine si la reunión resultó ser contraria a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante esta persecución, la Asamblea General de la Provincia de México, obispos y sacerdotes, expresaron "de manera clara, abierta y absoluta" la comunión solidaria con su hermano en el episcopado "ante los ataques, calumnias, difamaciones y persecución" de las que ha sido objeto desde su llegada a la diócesis de Cuernavaca en el año 2013.



Religioso paulino, premio en el certamen de periodismo por investigación sobre sacerdotes asesinados en México

El Club de Periodistas de México llevó a cabo el XLVI Certamen del Premio Nacional e Internacional de Periodismo galardonando diversas categorías presentadas en el año 2016 y reuniendo a profesionales de la comunicación, empresarios y dueños de medios. Uno de los reconocimientos fue entregado al padre Sergio Omar Sotelo Aguilar, religioso paulino y director del Centro Católico Multimedial (CCM) en la categoría de Derechos Humanos por la investigación "Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México" publicado en diciembre de 2016. El Club de periodistas consideró que "la libertad de culto en México está siendo diezmada, socavada y amenazada por la delincuencia organizada según el reporte anual del Centro Católico Multimedial.

Abril

Nuncio apostólico por la Iglesia mexicana en salida

A través de un mensaje en las redes sociales, el nuncio apostólico, Mons. Franco Coppola, dio cuenta de su análisis sobre la realidad de la Iglesia alabando la vida devoción, pero apuntando el casi nulo compromiso y la escasa conversión de la Iglesia mexicana. Reiteró a los pastores la urgencia de la Iglesia de salida, ponerse en camino hacia quienes viven alejados de la fe cristiana: "Salir de nuestras oficinas, de nuestros salones parroquiales, de nuestros templos y hasta de nuestros mismos automóviles para ir a los jóvenes. No podemos conformarnos con seguir esperando que sean ellos los que vengan y ofrecerles libros y catecismos destinados a ellos. ¿Los llegan a leer?, ¿quiénes?, ¿los que están dentro? Pero, y ¿qué pasa con los que están "lejos"?"

Oración por las víctimas de pederastia

Un encuentro inédito en la Universidad Pontificia de México. La Jornada de Oración por las Víctimas de abuso sexual encabezada por el secretario general de la CEM, Mons. Alfonso Miranda Guardiola quien lamentó que, al interior de la Iglesia, se hayan cometido delitos tan aberrantes en contra de niños y jóvenes: "En esta jornada, queremos decir a todos los niños, adolescentes y personas vulnerables que fueron abusadas sexualmente por algún miembro de nuestra Iglesia, que lo sentimos mucho. Pedimos justicia para ustedes y le pedimos a Dios que no haya impunidad dentro de nuestra Iglesia en el tratamiento de estos delitos".



Elecciones de escándalo

Ante los comicios que tuvieron lugar en junio en algunos estados del país, el semanario "Desde la fe" de la Arquidiócesis de México criticó duramente el despilfarro electoral después de la crisis del gasolinazo y el encarecimiento de los productos básicos para la población mexicana. El editorial "Elecciones de escándalo" enfatizó: "La pregunta es: ¿para esto se usa el dinero del gasolinazo? Y es que los mexicanos sostenemos una democracia cada vez más cara, a costa de dinero público tirado literalmente a la basura, que conlleva recortes presupuestales a programas sociales y de salud, tan necesarios para millones de mexicanos pobres, de quienes los políticos sin escrúpulos hacen su clientela".

Mayo



Lunes negro

15 de mayo fue el lunes negro para las dos profesiones más peligrosas para ejercer en México.En Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez Cárdenas, de 50 años de edad, cayó por las balas del crimen, doce tiros como el nombre del semanario que fundó Ríodoce; el gremio periodístico no salía de su asombro cuando, la misma tarde de ese lunes fatídico, la opinión pública recibía otro golpazo al conocer el deceso de Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años de edad, y la agresión contra su madre, Sonia Córdova Oceguera, quienes dirigían el semanario El Costeño de Autlán en Jalisco. Y como plaga apocalíptica, mientras celebraba el sacrificio de la Misa en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México por el "Día del Maestro", el P. José Miguel Machorro Alcalá fue arteramente apuñalado, tiñendo de rojo un recinto de paz y misericordia, sólo porque un desequilibrado supuso que su ley: la violencia, era la mejor forma para consumar sus irracionales pretensiones.



Los desaparecidos nos faltan a todos

A través de un estudio, la Conferencia del Episcopado Mexicano ofreció algunas reflexiones en torno al problema de las desapariciones forzadas en México. De acuerdo con el documento, "las organizaciones de desaparecidos y las familias de víctimas de este atroz crimen, necesitan espacios de acogida, respeto y promoción de su voz. La Iglesia Católica en México es consciente de su papel frente a esta dura situación. Porque la Iglesia históricamente, tiene mucha credibilidad en las comunidades, es a través de su autoridad moral y de su labor profética, que la Iglesia asume las consecuencias de lo que implica respaldar a las familias de las víctimas".



El centenario de Fátima

La conmemoración de las apariciones de la Virgen de Fátima renovaron la devoción e interés por el mensaje que recibieron del cielo los tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. La enseñanza de los Pontífices, recordada en este centenario, mencionan que "las apariciones de Fátima, comprobadas por signos extraordinarios en 1917, forman un punto de referencia y de irradiación para nuestro siglo. María, Nuestra Madre celestial, vino para sacudir las conciencias, para iluminar el auténtico significado de la vida, para estimular a la conversión del pecado y el fervor espiritual, para inflamar las almas de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo. María vino a socorrernos, porque muchos, por desgracia, no quieren escuchar la invitación del Hijo de Dios para volver a la casa del Padre".

Junio

Aclarando el sentido de la renuncia

Al llegar a la edad canónica de 75 años, el Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, presentó su renuncia al cargo misma que debería ser aprobada por el Papa Francisco. Ante las especulaciones de su inmediato retiro, Rivera Carrera, después de la misa de Pentecostés, dirigiría un mensaje a los fieles: "La otra mentira que es más grave, porque muchos se han desorientado, es que ya me voy. Yo me voy a ir como Arzobispo, el día que el Papa me lo diga. El Papa es el que me nombró Arzobispo de México y el día que él me diga: "Ya llega otro en lugar tuyo", ese día me voy muy contento y muy alegre. Así es que son dos verdades envueltas en dos mentiras y por eso algunas personas se desconciertan. Estén en paz. Los que gusten seguir asistiendo a esta misa los domingos, aquí voy a estar mientras el Papa no me mande a otra parte".



En las fosas de la muerte

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, bendijo las fosas clandestinas de Morelos, ese moderno gehena que revive el lugar bíblico del desastre, el valle de la muerte donde acababan los cadáveres para ser calcinados a las afueras de la antigua Jerusalén. Gehena en el que se está convirtiendo todo el territorio nacional cuando el pastor de Cuernavaca, después de escuchar la lectura de aquél valle de huesos descrito en el libro del profeta Ezequiel, recordó cómo, por casi diez años, se ha hablado del hallazgo de fosas clandestinas a lo largo y ancho de un país triste invadido por el dolor e incertidumbre cuando la violencia transgrede lo más preciado que tenemos, la vida. "La lista de los Estados donde se han encontrado fosas clandestinas es penosamente más amplia que en los Estados de la República en donde no los han encontrado todavía", diría en su homilía.



La verdad no se mata

Una celebración eucarística sin protocolos. Así fue el encuentro que el obispo de Saltillo, Fr. Raúl Vera López, sostuvo con periodistas como signo para alzar la voz ante los homicidios cometidos contra miembros de ese gremio: "En el proyecto de la unidad debemos estar convencidos de tener la dignidad y somos iguales... la instrucción que recibimos nos hace más responsables de los demás, los seres humanos tenemos la misma dignidad, esto nos invita a trabajar por un proyecto para que todos entremos". Y destacó que "cuando los periodistas defienden, hablan de justicia y corrupción por eso los matan".

Julio



La marcha por la paz en Morelos

Ante el clima de violencia, de degradación social y política en el Estado de Morelos, cientos de personas se unieron a la caminata por la paz. Desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, activistas sociales encabezaron esta manifestación. También caminó el obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro. El prelado justificó razones pastorales: "Estoy aquí porque es un deber pastoral llevar la voz de los que no tienen voz, esos miles y miles de morelenses". Y la segunda razón, quizá la más significativa, es que él mismo es víctima de persecución: "Me siento de alguna manera perseguido puesto que el gobierno del Estado dice que yo recibí 8 millones de pesos de Tepalcingo, que yo recibí 75 millones como subsidio para la catedral, que yo hice una cancha de tenis con dos millones que tomé de esos 75. Yo creo que eso es preocupante."



Atentado contra el edificio de la secretaría de la CEM

Después de hacer público el video del atentado con explosivos difundido inicialmente a través de la cuenta tuiter del obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mons. Alfonso Miranda Guardiola, en conferencia de prensa, dedicó algunos minutos a explicar las circunstancias de la detonación en el edificio de la CEM y cómo se descartaba la posibilidad de un golpe directo a la Iglesia mexicana. El atentado fue reivindicado posteriormente por un grupo feminista radical al cual se atribuyen otros ataques con explosivos caseros a bancos y dependencias oficiales.



Iglesia y SIDA

El observatorio social de la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó algunas consideraciones sobre la pandemia del SIDA y cómo se dan los cuidados pastorales a los enfermos: Contrario a la imagen que se ha pretendido mostrar a la sociedad, de una Iglesia que discrimina y es intolerante, la Iglesia de forma sigilosa y reservada, despliega una cooperación continua y solidaria para la atención a los enfermos de VIH y SIDA.

Esta atención se brinda a través de lo que el Papa Francisco ha denominado cuidados paliativos. La Iglesia es sensible ante el dolor y siguiendo la voz del Papa, ha impulsado los cuidados paliativos como una "expresión de la actitud propiamente humana de cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre esta actitud. Testimonia que la persona humana es siempre valiosa, aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad".

Agosto

Acompañar a las víctimas del delito

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Arzobispo de Morelia, Mons. Carlos Garfias Merlos, anunció la creación de un Programa Integral de Acompañamiento a Víctimas de las Violencias con enfoque de Construcción de Paz, con la finalidad de acompañar a las víctimas del delito en sus procesos de sanación y superación de su condición de víctima, convirtiéndose en agentes sociales de cambio y evitando futuras violencias. Los lamentables hechos de violencia ponen a México en crisis que obliga al gobierno, empresarios, iglesias, organizaciones sociales y la sociedad en general a unir esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de la violencia y atender las necesidades que de ahí surgen, diría el arzobispo.



Desapariciones, sin atención suficiente

El Arzobispo de Guadalajara apeló a la atención integral de las víctimas y sus familias. Para la Iglesia, no hay criterios de división respecto de quienes se desconoce su paradero porque sin distinción se reciben a las personas que piden ayuda espiritual para encontrar a sus familiares: "Nosotros le decimos a esta gente que tiene el derecho y el deber de darlo a conocer a las autoridades, a veces si lo hacen, a veces no, por el mismo temor, por la misma sospecha de que no les garanticen la integridad del que está desaparecido y la integridad de otro miembro", afirmó el Cardenal Robles Ortega.



Las exequias del padre Machorro

Una prolongada agonía de José Miguel Machorro Alcalá llegó a su fin tras su internamiento en el Instituto Nacional de Nutrición a principios de agosto. La cronología del caso tuvo altas y bajas. Después del atentado en Catedral Metropolitana, el 15 de mayo, Machorro fue trasladado a un hospital privado. Los días pasaron hasta que la cuenta llegó a niveles que una Arquidiócesis no podría soportar y menos la vicaría a la cual servía no obstante su irregular situación de incardinación en la Arquidiócesis de México. Con el tiempo, las autoridades no sabían cómo remediar una situación que sería difícil de pagar hasta que Machorro fue dado de alta, a principios de julio. Ese sería el primero de los altibajos, de constantes noticias positivas y de optimismo que cambiaban a la frustración y desenlace fatal. Previo al alta, Machorro habría tenido una condición particularmente grave que, de repente, sorprendió por el giro de su notable mejoría permitiendo la salida del sacerdote del hospital privado y que su familia tomara las riendas del cuidado del ministro de 55 años ordenado para la diócesis de Papantla.

Septiembre

La súplica del Cardenal Rivera

Después de los sismos de septiembre, quizá semejante devoción no se había visto desde 2009 cuando la desgracia campeó sobre la Ciudad cuando la peste cerró templos y obligó al resguardo para evitar el contagio. Pocas veces la Basílica de Guadalupe guarda el silencio penetrante que cala hondo y ensordece los oídos del alma. La fe de la muchedumbre era digna de admiración, devoción del rebaño siguiendo al pastor orante ante la Morenita. La homilía se transformó en súplica del sucesor de Fray Juan de Zumárraga por la ciudad que "ha vuelto a ser sacudida por violentos terremotos... la que tú elegiste para poner esta tu casita, santuario donde muestras tu ternura, tu consuelo y tu bondad". Súplica y plegaria del Cardenal Norberto Rivera Carrera fue manifestación de la incertidumbre en tiempos aciagos. "La ciudad herida y tantas esperanza perdidas", los 318 muertos, 180 en la capital, que representan el fin de la vida secuestrada en minutos por las fuerzas de la tierra.



Mara Fernanda Castillo, la vida que unió a la Iglesia

Tras el feminicidio de Mara Fernanda Castillo, de 19 años, obispos de la Iglesia mexicana condenaron el asesinato de la joven. Los arzobispos de México, Puebla, Monterrey y Xalapa, ciudad natal de la joven repudiaron el hecho advirtiendo de la escalada de violencia y poner fin a los impunes feminicidios en otras partes del país además de orar por el eterno descanso de la joven asesinada en Puebla. El Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reconoció que para las familias que atraviesan pérdidas violentas como la de Mara resulta muy difícil aprender a perdonar. Esa muerte recordó el trance que padeció la familia de Mons. Reyes Larios cuando, hace ocho años, su sobrina, Karina Reyes Luna, fue secuestrada y asesinada.



Nuevo embajador de México ante la Santa Sede

Papa Francisco recibió en audiencia al nuevo embajador de México ante la Santa Sede, Dr. Jaime Manuel del Arenal Fenochio (México, 1953) quien presentó sus cartas credenciales. El embajador es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Fue profesor de derecho por la Universidad Panamericana (1982-1985 y 1989-2007), justo en el período de estudios del Presidente de la República en esa misma facultad (1984-1989). El nombramiento de Del Arenal Fenochio fue visto con buenos ojos por la sólida formación en el derecho y el conocimiento de la Iglesia en México.

Octubre



El patriarca de todos los armenios en México

Karekin II, patriarca supremo y Katholicós de todos los armenios visitó México en un viaje apostólico considerado histórico por la comunidad armenia de la diáspora en América. La visita se circunscribió en el ofrecimiento del consuelo a los afectados por los sismos y el apoyo la pequeña comunidad de armenios y sus descendientes. La presencia de Karekin II suscitó la persistencia de la memoria de un capítulo oscuro de la historia de la humanidad y el reclamo velado para que, algún día, este país líder en Latinoamérica reconozca el genocidio armenio.



17 millones de pesos para ayudar a los afectados por sismos

El secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el director de Cáritas Mexicana dieron a conocer el monto de la ayuda de la Iglesia católica a los afectados por los sismos de septiembre. Los más de 17 millones de pesos se donaron a Cáritas como "organismo de la Iglesia en el que el pueblo ha confiado" por lo que la aplicación debe ser de manera consensuada. "Se está llegando a veinte diócesis, se debe escuchar a los obispos a través de la solicitud adecuada para atender los requerimientos con el proyecto y aplicación de manera profesional y transparente". Rogelio Narváez, director de Cáritas, diría que que cada peso aportado por los donantes tiene un carácter sagrado que "no puede perder la confianza".



México y Santa Sede anuncian comisión bilateral

Durante la gira de trabajo internacional a la Santa Sede e Italia, Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados, Mons. Paul Richard Gallagher, para hablar sobre los veinticinco años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos Estados. El punto nodal del encuentro llevó al anuncio de la conformación de una Comisión Binacional para integrar un convenio marco de colaboración en temas educativos, culturales y de cooperación jurídica. Esta noticia constituye uno de los principales frutos entre el Estado Vaticano y México los cuales, durante su historia, han tenido la participación de autoridades de ambas partes en conferencias sobre el respaldo mutuo en temas de interés común en foros internacionales.

Noviembre



La crisis de la diócesis de Cuernavaca tras sismos de septiembre

Dos meses después del sismo del 19 de septiembre, el obispo de Cuernavaca revelaría los graves efectos de la devastación. En entrevista al Centro Católico Multimedial dijo cómo la reconstrucción, al arranque del proceso y campañas electorales, puede convertirse en un codiciado boletín político para jalar agua al molino de los contendientes. Y está la otra cara de la moneda que no sale fácilmente a la luz pública: la crisis económica del obispado y de catedral que, al estar cerrada, comienzan a mermar sus ganancias y presupuesto debido a la cancelación de ceremonias y actos litúrgicos como principal fuente de ingresos.



104 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reconstruir a la sociedad

Apelando a la "unidad episcopal", el presidente de la CEM apuntaló la acción de los obispos ante las exigencias de una sociedad cada vez más compleja con lo que parece urgir el desmantelamiento de agendas particulares. La ruta de la Iglesia mexicana es la misma que la de la latinoamericana. Un camino con variedad de personas vinculadas en Cristo actuando por causas comunes sin perder de vista el sentido sobrenatural que apuntala el edificio eclesial y señaladas en el mensaje de apertura de la 104 Asamblea: Enfrentar las consecuencias de los desastres naturales, reconstruir la sociedad civil e intervenir activamente en el proceso electoral.



El fin de una era en el Estado de Chiapas

Tras 27 años de servicio episcopal en el Estado de Chiapas, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de San Cristóbal, Mons. Felipe Arizmendi Esquivel. El sucesor, Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán, tomará posesión de la diócesis el 3 de enero de 2018. El obispo emérito diría ante la aceptación de su renuncia: "No faltan quienes hagan un balance de lo que se ha hecho, hacen comparaciones, elucubran cómo será el sucesor. Soy consciente de mis limitaciones, pero me he esforzado por vivir este ministerio como Jesús y la Iglesia nos indican. Sólo Dios y la historia eclesial nos juzgarán".

Diciembre



Obispo de Tepic advierte de la descomposición alarmante del Estado de Nayarit

La denuncia del obispo de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, serias advertencias sobre la descomposición que sufre Nayarit a raíz de un escalamiento de la violencia y la comisión de delitos que parecen incontenibles en la entidad. Llamó la atención en torno a la inseguridad y violencia en el país como "manifestación de las consecuencias que trae el empobrecimiento de nuestro pueblo, la falta de competitividad, una economía estancada que favorece solo a unos cuantos privilegiados, la ausencia de oportunidades que provocan que sean muchos los que busquen salidas fáciles, mas no legales ni morales, trayendo como resultado una crisis de seguridad pública".



Carlos Aguiar Retes electo XXXV Arzobispo Primado de México

La mañana del 7 de diciembre, la elección del Cardenal Carlos Aguiar Retes confirmó lo que venía cantándose al ser elegido XXXV Arzobispo Primado de México para suceder a Norberto Rivera Carrera. Es un nuevo capítulo en la historia de una Arquidiócesis por demás compleja, lugar y asiento de los poderes económicos y administrativos de un país convulsionado por la violencia y ocupado en la carrera por la presidencia de la República. Biblista y pastoralista, conciliador y gestor del poder, amigo de los poderes temporales y satisfecho de la amistad con el actual Papa, el nuevo Arzobispo Primado de México habría comentado, después de la presentación de la renuncia del Arzobispo emérito, su decisión de seguir en Tlalnepantla cuando se daban las quinielas y pronósticos en cuanto al nombramiento del Sucesor de Fray Juan de Zumárraga: "Yo preferiría, con toda honestidad lo digo, continuar en Tlalnepantla. Sé que la Ciudad de México es un gran desafío, y si a mí no me toca yo le doy gracias a Dios".



México, país latinoamericano con más sacerdotes asesinados

El reporte anual del Centro Católico Multimedial confirmó la desafortunada cifra de cuatro sacerdotes asesinados en 2017. Joaquín Hernández Sifuentes de la diócesis de Saltillo, asesinado en enero; Felipe Altamirano Carrillo, presbítero de la Prelatura del Nayar victimado en marzo; José Miguel Machorro Alcalá, presbítero de la diócesis de Papantla, prestaba su ministerio en la Arquidiócesis Primada de México, atacado en mayo y Luis López Villa, sacerdote de la diócesis de Nezahualcóyotl, victimado en julio. El reporte anual de la Agencia Fides señalaría a México como el segundo país más violento con cuatro sacerdotes asesinados sólo por debajo de Nigeria.



Activista católico, premio nacional de los derechos humanos 2017

Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 como reconocimiento a su labor por más de 50 años en la promoción y construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos. El galardonado ha acompañado a varios obispos en su ministerio pastoral a favor de la paz: al obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo (1907-1992); al obispo de la Sierra Tarahumara, José Alberto Llaguno Farías (1925-1992); al arzobispo de Antequera Oaxaca, Bartolomé Carrasco (1919-1999), y al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. (1924-2011). En entrevista expresaría: "Yo no tengo problema en que se sepa que vengo de un proceso eclesial a favor de la paz. Soy un laico comprometido, y convencido de que el tema de la paz es misión y ministerio de los creyentes; no es un tema exclusivamente civil".