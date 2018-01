(Jesús Bastante).- Hace 31 años, Juan Pablo II 'bendecía' el régimen de Pinochet, con una histórica -y errónea- misa junto al dictador en el parque O'Higgins. En uno de los pulmones de Santiago de Chile, dedicado al libertador del país, y ante medio millón de fieles, Francisco animó a los chilenos a ser "artífices de la paz y la reconciliación", para conseguir un pueblo de bienaventurados que "se comprometen por la reconciliación, felices los que son capaces de ensuciarse las manos para que otros vivan en paz, los que se esfuerzan por no sembrar división".

Una auténtica riada de fieles se dieron cita en el entorno del parque, al que Francisco accedió directamente después de su encuentro con Michelle Bachelet. Un mar de banderas, vaticanas y chilenas, aplausos y sonrisas, recibieron al Papa en la explanada donde celebró su primera misa pública en Chile. "Juntos como hermanos" parece la canción oficial de la visita a Chile, todos al encuentro del Señor.

Una "misa por la paz y la justicia", en la que Francisco (que portaba un báculo de madera con la forma de un Cristo con los brazos extendidos) escogió el Evangelio de las Bienaventuranzas para asegurar que este pueblo debe trabajar por la paz, porque "Jesús quiere salir a nuestro encuentro".

"La primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los suyos. Sus rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios", proclamó el Papa, quien insistió en que "son los rostros, las personas, la vida que clama a la vida que el padre nos quiere transmitir".

Sólo así, "al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que le seguía. Y ellos encuentran a su vez en la mirad de Jesús el eco de sus búsquedas y anhelos". Y es que "las Bienaventuranzas son el horizonte al que somos enviados a caminar".

Unas palabras que "no nacen de un espectador que se vuelve un triste estadístico, no nacen de los profetas de desventuras, que se contentan con sembrar desilusión; ni deespejismos que nos prometen la felicidad con un 'click'". Al contrario: "las Bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús, que se encuentra con el corazón necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida, que saben de sufrimiento, que conocen el sufrimiento y el dolor cuando se te inundan los sueños y la vida se te viene abajo", aseguro, citando a Neruda.

Un pueblo, el chileno que "sabe de reconstrucción y de volver a empezar". Apelando al recuerdo de tantos chilenos que sufren, el Papa apeló a un corazón "que conoce de levantarse después de tantos derrumbes", y les pidió que hiciera suyas las bienaventuranzas, que "no salen de actitudes criticonas ni de palabras baratas de quienes lo saben todo y no quieren comprometerse con nada y con nadie, y terminan bloqueando todo proceso de reconstrucción".

Al contrario, "nacen del corazón misericordioso que no se cansa de esperar. La esperanza es el nuevo día, el sacudimiento de una postración negativa". Eso es lo que quiere Jesús, que "al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al paciente, al que ha perdonado, viene a extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden cambiar".

Porque las cosas pueden cambiar, y "Jesús viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación, que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás, si nos escondemos o encerramos en nuestras comunidades, si nos adormecemos en un consumismo paralizante".

Una "resignación que nos lleva a aislarnos, dividirnos, separarnos, a hacernos ciegos frente al sufrimiento de los otros", criticó Francisco. Por contra, "las Bienaventuranzas son ese nuevo día para aquellos que siguen apostando por el futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar por el espíritu de Dios".

Un Dios que, desde cualquier cerro, "viene a decirnos bienaventurados. Vos, y vos, y vos, cada uno de nosotros, que se dejan contagiar por el espíritu de Dios y trabajan por el nuevo día y por el nuevo Chile".

"Bienaventurados los que trabajan por la paz", proclamó Francisco, "frente a la resignación, un murmullo grosero que nos divide". Bienaventurados "los que se comprometen por la reconciliación, felices los que son capaces de ensuciarse las manos para que otros vivan en paz, los que se esfuerzan por no sembrar división". En una palabra, "las bienaventuranzas nos hacen artífices de paz y reconciliación".

¿Cómo?, se preguntó. "¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz? Trabaja por la paz", señaló el Papa, quien evocó a Raúl Silva Henríquez, "ese gran pastor que tuvo Santiago" y que consagró esa frase que ha hecho suya en sus lemas Manos Unidas: "Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Y si alguien nos pregunta en qué consiste la justicia, es la que exige que cada hombre sea tratado como hombre".

"Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad, de salir a la calle y ver quién lo está pasando mal, esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede decir", proclamó el Papa, quien animo a "vencer grandes o sutiles ambiciones". Volviendo a San Alberto Hurtado, Francisco recordó que "el trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir que no le hace mal a nadie. Está muy bien no hacer mal a nadie, pero está muy mal no hacer el bien".

Y es que, concluyó, "construir la paz es un proceso que nos estimula, para ver en el vecino no a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra". Por eso, invitó a que "en todos los rincones de esta ciudad se escuche como un susurro, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios".

Homilía del Papa Francisco:

«Al ver a la multitud» (Mt 5,1). En estas primeras palabras del Evangelio encontramos la actitud con la que Jesús quiere salir a nuestro encuentro, la misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido a su pueblo (cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver, es mirar el rostro de los suyos. Esos rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús... son los rostros, son personas; es la vida que clama a la Vida que el Padre nos quiere transmitir.

Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía y lo más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este elenco de bienaventuranzas que son el horizonte hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se contentan con sembrar desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un «clic», en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida; de hombres y mujeres que saben de sufrimiento; que conocen el desconcierto y el dolor que se genera cuando «se te mueve el piso» o «se inundan los sueños» y el trabajo de toda una vida se viene abajo; pero más saben de tesón y de lucha para salir adelante; más saben de reconstrucción y de volver a empezar.

¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! ¡A ese corazón apela Jesús; para ese corazón son las bienaventuranzas!

Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la «palabrería barata» de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie, y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Las bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que no se cansa de esperar. Y experimenta que la esperanza «es el nuevo día, la extirpación de una inmovilidad, el sacudimiento de una postración negativa» (Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5).

Jesús, al decirle bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al paciente, al que ha perdonado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados. Jesús, al proclamar las bienaventuranzas viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás; si nos escondemos o encerramos en nuestras comodidades, si nos adormecemos en un consumismo tranquilizante (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). Esa resignación que nos lleva a aislarnos de todos, a dividirnos, separarnos; a hacernos los ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros.

Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aquellos que siguen apostando al futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar e impulsar por el Espíritu de Dios.

Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Cerro Renca o Puntilla viene a decirnos: bienaventurados... Sí, bienaventurado vos y vos; bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el reino de los cielos. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).

Frente a la resignación que como un murmullo grosero socava nuestros lazos vitales y nos divide, Jesús nos dice: bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de paz; nos invita a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros. ¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por la paz.

No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago cuando en un Te Deum decía: «"Si quieres la paz, trabaja por la justicia" ... Y si alguien nos pregunta: "¿qué es la justicia?" o si acaso consiste solamente en "no robar", le diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como hombre» (Card. Raúl Silva Henríquez, Homilía en el Te Deum Ecuménico, 18 septiembre 1977).

¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de pretender crecer y «darse un nombre», de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie, ya que como decía san Alberto Hurtado: «Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien» (Meditación radial, abril 1944).

Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra.

Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que desde el Cerro San Cristóbal cuida y acompaña esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y a desear el espíritu de las bienaventuranzas; para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche como un susurro: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).