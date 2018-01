Víctimas de Karadima valoran el gesto del Papa, pero exigen "la destitución de los obispos encubridores"

(J. Bastante/Agencias).- Las víctimas de Fernando Karadima "no fuimos invitadas" al encuentro privado que anoche mantuvieron en Nunciatura el Papa Francisco y un reducido grupo de abusados por el clero chileno, aunque agradecieron "una palabra directa de la máxima autoridad de la Iglesia católica", a quien exigieron "acciones concretas".

Uno de los denunciantes de Fernando Karadima, James Hamilton, mostró su esperanza de que "las palabras a esas víctimas no sean todo lo que se haga", sino que, además, "se tomen acciones concretas que sancionen a todos los responsables de todas las víctimas y se establezca la justicia que debió y debe haber en cada uno de esos casos".

En concreto, Hamilton insistió en que esto incluye "destituir de sus cargos a los obispos encubridores " y evitar nombramientos "que faciliten el escape de un victimario de la acción de la justicia", en clara referencia al polémico obispo Barros, quien ha participado en todos los actos públicos acompañando al Papa Francisco, algo que ha causado malestar entre las víctimas del párroco de El Bosque y los laicos de Osorno, que exigen al Papa la destitución del prelado.

Un obispo, Juan Barros, que este mediodía volvió a participar en la misa del Papa en Temuco, y que respondió a otro de los denunciantes, Juan Carlos Cruz, quien asegura que el hoy prelado de Osorno presenció directamente los abusos que Karadima cometió contra él.

"Yo he dicho muchas veces que no he sido testigo de eso y les pido que me dejen tranquilo", cerró Barros, quien debió ser ayudado por dos funcionarios de Carabineros para abandonar el tumulto junto al altar. Un tumulto que se suma a las protestas que los laicos de Osorno están organizando en muchos de los actos de la visita papal.

En uno de ellos participó el sacerdote Mariano Puga, quien aseveró que, en el caso Barros, "el Papa se equivocó". El conocido cura obrero admitió que "fuimos débiles al denunciar la situación de la pedofilia, fuimos débiles, pero la Iglesia es más que eso, es más que los curas, más que los ricos de Iglesia que traicionan el Evangelio. Lo demás es mucha cháchara".

No es de la misma opinión la Iglesia chilena. Así, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, recalcó en conversación con El Diario de Cooperativa que el papa Francisco no tiene dudas de que Juan Barros es el "legítimo" obispo de Osorno.

"Él es un obispo de la Conferencia Episcopal de Chile en pleno ejercicio de su cargo, puede participar en todas las actividades del Santo Padre, pero claro, podría haberse quedado en su Diócesis. Es una decisión que toma él en conciencia", destacó el prelado, quien añadió que "el mismo Papa ha confirmado que no hay ninguna acusación comprobada que amerite tomar una decisión respecto del obispo Barros. En ese sentido, no creo que haya ninguna duda por parte del papa de que él (Barros) es el legítimo obispo de la Diócesis de Osorno", aseguró.