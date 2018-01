El Papa saluda en Chile al obispo más viejo del mundo

El Papa Francisco sostuvo un breve encuentro el martes con los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile en el que saludó con especial énfasis a Bernardino Piñera Carvallo, el obispo católico más viejo del mundo, de 102 años.

Piñera Carvallo, nacido el 22 de septiembre de 1915, es además tío de Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, quien asumirá su cargo en marzo.

Antes de comenzar su alocución a los obispos en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, quinta actividad pública en su segundo día de gira por el país, Francisco dedicó un cálido saludo a Piñera Carvallo, arzobispo emérito de la Serena, que estaba entre los presentes.

Graduado en Teología en 1947, Piñera Carvallo lleva ya 70 años de sacerdocio y 60 de obispo. Participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II y fue presidente de la Conferencia Episcopal de Chile durante cinco años, entre 1983 y 1988.

En una entrevista con el diario chileno La Nación, el obispo dijo en el 2017: "La verdad es que yo no me siento viejo, pero sí estoy sordo y un poco ciego y eso limita mucho. La sordera me ha aislado mucho, como sacerdote no puedo confesar, me cuesta conversar. Pero de lo demás estoy bien de salud; la vejez para mí no me ha significado mayor problema".

Actualmente, el centenario religioso vive en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Pobres, en Quinta Normal, centro de Santiago de Chile.

(RD/Dpa)