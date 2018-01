Una veintena de iglesias son atacadas a la semana

(Guillermo Gazanini, corresponsal en México).- Después de la misa dominical presidida por el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, fue presentado a medios de comunicación el libro Tragedia y crisol del sacerdocio en México: el fruto de más de una década de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM) dirigido por el paulino Omar Sotelo Aguilar.

En el salón de Cabildos, donde se encuentran los óleos de los Arzobispos de México, y aun iluminado el de Norberto Rivera Carrera, quien pasará el báculo a Mons. Aguiar Retes, el 5 de febrero a las 10 de la mañana, Sotelo Aguilar y Guillermo Gazanini Espinoza, coordinador de la unidad de investigación del CCM, dieron lectura a un comunicado que expuso los motivos de la edición del libro "útil, necesario para no perder la memoria y no hacer de la violencia algo normal, advertir la dolorosa pasión de México, otrora patria de valores y sólidos cimientos religiosos, que parece comprometer su futuro inmediato". Para otros, "un documento exagerado que pretende justificar algo que en realidad no existe al calificar a este fenómeno con el adjetivo de 'neopersecución' y abundar en un tema a través de argumentos hiperbólicos mientras sería mejor canalizar esfuerzos hacia otros lamentables flagelos que perturban a la Iglesia".

El documento recopila los 67 asesinatos que, en poco más de dos décadas, se han dado contra agentes de evangelización y ministros de culto católico. Mientras la violencia escala, los ataques han venido a despertar la preocupación de la Iglesia, especialmente en este sexenio con 19 crímenes, cuatro de ellos en 2017, destacando la agresión brutal y muerte de José Miguel Machorro Alcalá en mayo pasado, cuando fue atacado con arma blanca después de la celebración dedicada a los maestros de México.

El informe documenta también las agresiones, ataques y robos a templos católicos que han ido en aumento en los últimos años. De acuerdo al CCM, entre "26 y 28 templos a la semana son objeto de alguna clase de delito", desde los menores para sustraer limosnas hasta el robo de piezas de arte sacro.

A pesar de considerarse como tragedia, en la lectura de presentación se justificó por qué es crisol: "Porque en el crisol de la amargura se forja y purifica cualquier condición, llegar a un punto de inflexión para hacer nuevas las cosas y corregir las sendas torcidas".

Y es justo lo que cita Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, quien ha vivido en carne propia estos signos y que escribe en este libro: "El Caín de la posmodernidad ejerce la mayor violencia contra el Abel actual. No son extraños contra extraños. Son hermanos contra hermanos, hijos contra padres, ovejas contra pastores... entender las vicisitudes por las que ha atravesado nuestro país nos ayuda a colocar en perspectiva el bellísimo acontecimiento de la bondad incrustada en el corazón de muchos mexicanos...".

En efecto, son momentos de prueba que pasan por el crisol de la aflicción y sufrimiento (Is 48,10) y del cual surgen muchas preguntas que implican nuestra misma existencia: ¿Cuándo comenzó esta descomposición? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cómo podría terminar este estado mental sino en la guerra?.

Durante la ronda de preguntas de los representantes de los medios de comunicación, Omar Sotelo destacó que, en tiempos electorales, las autoridades y candidatos no tomen la violencia e inseguridad como motivos políticos para llevar a las urnas, "debe ser una obligación" y no "bandera política".

No pasó desapercibido el lamentable caso perpetrado contra un pequeño templo en la zona conurbada de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el viernes 12 de enero cuando un sujeto, cuchillo en mano y, sin mayor motivo, agredió a cinco fieles reunidos en planeación pastoral. Cuatro fueron heridos y, según los reportes inmediatos, uno más habría perdido la vida en el mismo lugar por las lesiones mortales propinadas.

Mientras la presentación del libro Tragedia y crisol del sacerdocio en México, se llevaba a cabo, los presentes ignoraban que en esos momentos, alrededor de las 13 hrs, un usuario de tuiter hacía un urgente llamado a autoridades y servicios de emergencia de la Ciudad de México para alertar de la irrupción de cuatro sujetos armados a la Casa del Divino Redentor en la céntrica colonia Roma. Al parecer, y según los llamados de auxilio de algunos parroquianos, los sujetos emprendieron la huida sin consumar el hurto.

Otras versiones darían cuenta de una tentativa de robo en la Iglesia de la Divina Providencia, en la misma colonia Roma, cuando los fieles sospecharon de una pareja que pretendía la comisión de un hecho ilícito.

Al final de la presentación del documento del CCM, se hizo la invitación de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN México a la "Noche de los Testigos", una vigilia de oración, música y testimonios de la Iglesia que sufre persecución o falta de libertad religiosa a celebrarse en febrero.

