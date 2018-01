El obispo que empaña la visita del Papa a Chile

(José M. Vidal).- A Juan Barros le llaman el 'calamar', porque con su tinta negra está manchando la visita del Papa a Chile. Su presencia en las misas y los actos del Papa escandaliza y desactiva la petición de perdón papal por los abusos del clero chileno. Porque muchos creen que el malquerido obispo de Osorno fue cómplice y encubridor de los abusos del 'señor de los infiernos', Fernando Karadima, el cura abusador, amigo de Pinochet, condenado por el Vaticano.

Los laicos de Osorno llevan años luchando para que se retire. Varios prestigiosos jesuitas chilenos, entre ellos Felipe Berríos, le han pedido públicamente que renuncie por el bien de la Iglesia. Para eljesuita, la presencia de Barros en misa "agrede y violenta a mucha gente".

"Si bien es cierto que el papa viene a visitar Chile, no viene para una persona o una ciudad. Yo sentiría que se reduzca la potencialidad de la visita del papa por el hecho de un obispo -que ciertamente habrá que tratar el tema a nivel de Iglesia de Chile y con el papa- pero no quisiera que un obispo (Barros) opaque la belleza, la majestuosidad y la trascendencia que tiene una visita del papa", señaló Luis Infanti, obispo de Aysén.

Pero Barros se mantiene en sus trece. Y no parece decidido a ceder. Ni siquiera por el mayor bien de la institución a la que dice servir.

Muchos obispos chilenos esperaban de él este gesto de entrega. Otros callan, ante un tema espinoso, donde está involucrado directamente el Papa. Sólo le apoya explícitamete la 'vieja guardia' de la Iglesia chilena, encarnada en un obispo del Opus Dei, Juan Ignacio González.

En declaraciones a una radio chilena, el prelado de San Bernardo asegura: "No entiendo que dos sacerdotes jesuitas hayan pedido la renuncia de un obispo (...) Por qué no le preguntaron al Papa directamente: ‘¿Santo Padre por qué usted permite que siga el obispo Barros ?' El Papa después de meditarlo, de estudiarlo, estimó que no era justo pedirle a un obispo que se retira del episcopado por unas presunciones. No hay antecedentes concretos que digan que monseñor Barros ha sido cómplice de avalar los delitos del padre Karamida. Si lo fuera así, ya se habrían presentado hace mucho tiempo antecedentes concretos por escrito".

Y añade: "Se espera que la gente católica lo apoye (...) bajemos los sables que la gente de Osorno se de cuenta de que el camino es otro. Les podrá gustar o no gustar el obispo, pero resulta que la iglesia es, al mismo tiempo que familia, es jerárquica. si se dispone una cosa habrá razones para disponerla y se obedece. Eso es lo que corresponde ahora".





Ayer, en su su llegada a Temuco, Barros fue abordado por los periodistas de medios nacionales e internacionales, pero una pregunta le cambió la cara. "¿Por qué no deja la sotana y le hace un bien a la iglesia?", le cuestionó una reportera argentina en plena en entrevista.

Periodista: "Si usted no hubiese estado acá ayer, las cosas habrían sido distintas. Usted sabe muy bien que su presencia ha empañado la presencia del Papa. ¿Por qué vino?"

Barros: Porque es una misa con el Papa

Periodista: ¿Sabe que su presencia ha empañado la visita del Papa a Chile?, desgraciadamente...

Barros: ¿De dónde es usted?

Periodista: De Argentina, como el Papa

Barros: Bienvenida, bienvenida...

Periodista: Si usted no hubiera estado en la misa, las cosas habrían sido distintas y ahora viene a esta misa de nuevo

Barros: Lo que corresponde ahora es que tengamos una misa muy bonita...

Periodista: Está cambiando de tema, le estamos preguntando sobre el pedido de perdón del Papa

Barros: Ayer hablé con algunos periodistas

Periodista: Pero acá tiene otros (periodistas). En Argentina queremos saber...

Barros: Vamos a entrar a una misa y escuchemos todos el mensaje del Papa...

Periodista: Pero el mensaje también es contra los curas pedófilos... ¿Por qué no deja la sotana y le hace un bien a la iglesia?

Para ver el video de la conversación de la periodista y el obispo, pinche aquí