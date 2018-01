Francisco, contundente: "No hay una sola prueba contra Barros, todo es calumnia"

(Jesús Bastante/Agencias).- Es, con permiso del Papa -tal vez a su pesar-, el protagonista del viaje de Francisco a Chile. El polémico obispo de Osorno, Juan Barros, al que el Papa acaba de defender públicamente en Iquique. "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia", dijo el Sumo Pontífice, en un breve diálogo con Radio Biobío.

El prelado, que acompaña a Bergoglio, aseguró a su llegada a la ciudad que "el Papa me ha dado palabras de ánimo, de apoyo y de cariño", y que, pese a las críticas, siente "adhesión" de los fieles en su diócesis.

Es más: el propio Papa ha defendido al obispo. En declaraciones a Radio Biobío al llegar al Campus Lobito, Bergoglio considerá que las acusaciones contra Barros son "una calumnia".

Barros subrayó ante los periodistas que ayer, tras la misa en Temuco, "el Papa me dio palabras de ánimo. Las palabras específicas me las guardo en el corazón. Fueron de apoyo y cariño". Para el obispo de Osorno, "el Santo Padre siempre ha sido conmigo muy cariñoso y apoyador. Y a uno, como hijo de la Iglesia, esto lo alegra, fortalece".

El prelado, que fue durante 2000 y 2004 obispo de Iquique, hizo caso omiso a las acusaciones de encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima, y pidió "no hacer caso" a las protestas de los laicos de Osorno. "No confundan a un grupo con una diócesis. En Osorno he tenido momentos muy lindos. Hay gente que participa con mucho cariño en la Iglesia, con mucho respeto en las celebraciones religiosas, y también con adhesión al pastor que el Santo Padre les ha enviado".

Preguntado sobre si su excesivo protagonismo no podría eclipsar los frutos de la visita papal, Barros afirmó que "participar en la misa para uno es lo más grande, y eso es lo que prima, por mucho que haya algún otro comentario". "Un sacerdote tiene que estar puesto en Dios (...) ¿Quién es perfecto en este mundo? Jesús no elige a los perfectos", concluyó el obispo.

Barros fue defendido por el cardenal Errázuriz, quien destacó que la de Osorno "es una polémica inventada, que no tiene fundamentos". "El papa ha estudiado todo este asunto. Es un convencido de que el monseñor Barros no ha cometido ningún delito y, por lo tanto, no lo va a cambiar", subrayó.

El Papa, entretanto, acaba de llegar a Iquique. Antes de partir de la Nunciatura en Santiago, el Pontífice se detuvo unos instantes para saludar a los periodistas apostados en la puerta. De forma inesperada, Francisco se bajó del automóvil para agradecer a la prensa "el servicio que ustedes han prestado, tanta gente que no puede estar acá y que nos está viendo de lejos".

"El servicio de ustedes es generoso, porque han pasado horas aquí", sostuvo "Gracias de corazón, que Dios los bendiga. Que a cada uno de ustedes y sus familias les de lo que más necesiten", terminó el Papa, quien pidió a los periodistas que "sigan así, sirviendo al pueblo. Recen por mí, que Dios los bendiga a todos".

Ya en Iquique, Francisco presidirá la misa "Celebración fraterna por la integración de los pueblos" en el Campus Lobito de la Universidad Arturo Prat, donde se espera la presencia de más de cien mil fieles. Tras la misa, está previsto que el Pontífice reciba a dos víctimas de la dictadura de Pinochet, quienes le entregarán una carta.

Posteriormente, el Papa almorzará en la casa de retiros de los padres Oblatos, donde se reunirá con una veintena de personas enfermas. Tras la comida y un breve descanso, Francisco se despedirá de Chile para enfilar la segunda parte de su viaje: Perú.