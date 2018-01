Una Iglesia con rostro amazónico

(Dominicos).- A dos días de la visita del Papa Francisco, la Iglesia de Puerto Maldonado ha querido convocar una Asamblea eclesial aprovechando la llegada de miles de peregrinos de toda Madre de Dios

La Asamblea eclesial ha reunido hoy a las tres zonas del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado conformada por Madre de Dios, Bajo Urubamba y Alto Urubamba, con el objetivo de tener, según afirmaciones del responsable de la Comisión de Formación del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, P. Pablo Mora Mendoza SJ, "un documento que dé lineamientos generales para la pastoral del Vicariato". Se desarrollará en torno a la encíclica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio), la cual motiva a los agentes pastorales y al pueblo del vicariato a reactivarse y ser una Iglesia en salida.

Un grupo humano extremadamente plural con religiosas y religiosos (con una presencia importante de dominicos y dominicas que han venido al frente de las delegaciones llegadas desde el corazón de la selva), sacerdotes diocesanos del vicariato, laicos, miembros de cofradías... Entre los asistentes se podía ver a Matsigenkas, Amarakaeris, Asháninkas... vestidos con sus trajes típicos y felices por sentirse parte de esa iglesia misionera.

En las palabras de inicio de la Asamblea, el vicario apostólico para Puerto Maldonado, monseñor David Martínez de Aguirre constataba los grandes cambios en la zona desde el punto de vista social, económico y por supuesto eclesial: "las grandes multinacionales, la carretera interoceánica, la urbanización de la sociedad, crece el desapego a lo religioso... han cambiado por completo el rostro y la realidad de esta tierra".

En este campo el obispo hacía un llamamiento a no quedarse mirando al pasado cuando la situación era muy distinta: "No vale pensar en lo que fuimos, sino en lo que somos y lo que queremos ser y aportar". En la nueva situación eclesial el obispo llamaba a pasar de una pastoral centrada en lo campesino e indígena, a una que también tenga en cuenta la pastoral urbana pues allí se están concentrando gentes de distintas zonas y con distintas problemáticas.

La Asamblea se ha distribuido en cinco diferentes tipos de pastoral: la urbana, "una pastoral urbana que sea capaz de recoger las distintas espiritualidades presentes en nuestra Iglesia"; la rural "que tenga en cuenta las luchas del campesinado, y la defensa del medioambiente que no ahogue a los campesinos a quienes hay que acompañar en su vida y espiritualidad". Una pastoral indígena, a quienes el obispo se dirigía con estas palabras: "a los pueblos indígenas les digo que tienen que pasar de ser objeto de evangelización, a que los pueblos indígenas sean sujetos evangelizadores no solo de su pueblo sino también de los demás". La pastoral de la juventud: "el mundo de la juventud, a quienes hay que acompañar ¿es que la Iglesia no tiene nada que ofrecer a los jóvenes?" Por último, religiosidad popular "donde recordó la importancia de la formación y la necesidad de un mayor compromiso misionero".

Al final de su intervención, el vicario apostólico animaba a los asistentes a reconstruir la realidad eclesial a pesar de las dificultades, una iglesia eminentemente misionera: "No queremos dejar de renunciar a lo que es la vocación más profunda de la Iglesia y de nuestro Vicariato en concreto, no queremos renunciar al sueño misionero de llevar a todos un motivo para esperanza, un motivo para el compromiso, un motivo para seguir adelante".

Durante toda la jornada los asistentes, reunidos en grupos, debatieron sobre la encíclica Evangelii Gaudium y la jornada finalizó con dos asambleas plenarias donde se fueron señalando las posibles líneas de acción pastoral para el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en el año 2018.