Clamor del Papa contra el machismo: "No se puede normalizar la violencia contra la mujer"

(Jesús Bastante).- "No se puede «naturalizar» la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades". El Papa Francisco lanzó un fuerte mensaje contra el machismo en un breve encuentro con la población de la zona en el Instituto Superior Jorge Basadre de Puerto Maldonado.

Un breve encuentro (justo después acudió al Hogar El Principito) en el que participaron varios de los catequistas que día a día trabajan por inculturar el Evangelio en este rincón del mundo. "Nos visita en esta tierra tan olvidada, herida y marginada... pero no somos la tierra de nadie", señalaron Arturo y Margarita en representación de todo un pueblo.

Vinieron habitantes no sólo de la Amazonía peruana, sino también de otros países vecinos. Brasil, Bolivia, Colombia... Todo el Amazonas estaba allí. Francisco lo agradeció. "¡Qué linda imagen de la Iglesia que no conoce fronteras y en la que todos los pueblos pueden encontrar un lugar!".

"Esta tierra tiene rostros: los tiene a ustedes", clamó Francisco, quien advirtió del "mal terrible de sentir que no le pertenecemos a nadie, ese sentimiento que nace cuando comienza a desaparecer la certeza de que pertenecemos a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios".

Frente a ellos, el Papa reivindicó el papel de la familia y de la comunidad, frente a los que quieren "una tierra anónima, sin hijos, una tierra infecunda. Un lugar fácil de comercializar y explotar". Nuevas víctimas de la cultura del descarte, "una cultura que no se conforma solamente con excluir, sino que avanzó silenciando, ignorando y desechando todo lo que no le sirve a sus intereses"; una "cultura anónima, sin lazos, sin rostros", denunció.

"Una cultura sin madre que lo único que quiere es consumir" y que trata igual a la tierra, devastando bosques, ríos y quebradas. También las personas, "usadas hasta el cansancio y después dejadas como «inservibles»".

Y de ahí, a la trata de personas, aunque el Papa prefirió hablar "de esclavitud: esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro". "Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias", subrayó Francisco, quien añadió, con dureza: "No se puede «naturalizar» la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades". "No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes sean «pisoteadas» en su dignidad" clamó.

"Techo, tierra y trabajo", son razones para que muchas personas lleguen a la Amazonía, "buscando un futuro mejor para sí mismas y para sus familias", abandonando sus vidas "por la promesa de que determinados trabajos pondrían fin a situaciones precarias", por la extracción del oro. Un oro que "se puede convertir en un falso dios que exige sacrificios humanos".

"Los falsos dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder lo corrompen todo", gritó Francisco. "Corrompen la persona y las instituciones, también destruyen el bosque. Jesús decía que hay demonios que, para expulsarlos, exigen mucha oración. Este es uno de ellos".

Hay esperanza, que "no es genérica, ni abstracta". "Nuestro Padre mira personas concretas, con rostros e historias. Todas las comunidades cristianas han de ser reflejo de esta mirada, de esta presencia que crea lazos, genera familia y comunidad", culminó Francisco, que pidió a los habitantes: "Amen esta tierra, siéntanla suya. Huélanla, escúchenla, maravíllense de ella. Enamórense de esta tierra Madre de Dios, comprométanse y cuídenla. No la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a sus hijos".

Tras este encuentro, Francisco se dirigió hasta el Hogar El Principito, de niños y jóvenes huérfanos o abandonados. Una cita sumamente emotiva, pues el Papa pudo comprobar cómo estos chicos, que lo han perdido todo, siguen encontrando huellas, y luces, de esperanza. "No podía irme de Puerto Maldonado sin saludarles", apuntó, indicando que "ustedes, niños, son el reflejo de Jesús, y también son nuestro tesoro, el tesoro más lindo que tenemos que cuidar".

"Perdonen las veces que los mayores no los sabemos cuidar. Cuando sean grandes no lo olviden: sus vidas siempre exigen más trabajo para no volvernos ciegos e indiferentes ante tantos otros niños que pasan necesidades", añadió Bergoglio. "Ustedes son el tesoro más preciado que tenemos que cuidar".

"Gracias por ser luz de esperanza para todos nosotros", añadió, pidiendo a los jóvenes que "no se conformen con lo que está pasando, no renuncien a su vida ni a sus sueños (...). Estudien, prepárense, aprovechen la oportunidad para formarse. El mundo les necesita a ustedes, y los necesita como tal y cual son, no disfrazados de ciudadanos de otros pueblos. No se conformen con eser el vagón de cola de la sociedad. Los necesitamos como motor, empujando".

