El Papa, a Kuczynski: "La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos"

(Jesús Bastante).- "La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos". No sabían dónde meterse. Políticos, empresarios, el mismo presidente Kuczynski, tuvieron que oir de boca del Papa Francisco un rotundo llamamiento a luchar contra la corrupción, "un virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre Tierra los más perjudicados".

Llegó el Papa a toda velocidad desde Puerto Maldonado, y volvió a darse un baño de masas en su camino hacia el Palacio presidencial. Allí lo recibió el presidente y su esposa, pero también los responsables de las empresas explotadoras de la Amazonía, a quienes Francisco lanzó una primera andanada: "La degradación del medio ambiente no se puede separar de la degradación moral".

"Perú es tierra de esperanza, que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo", pero "sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza", señaló el Papa. ¿Cuál es? "La manera en cómo estamos despojando a la Tierra de los recursos naturales sin los cuales no es posible ninguna forma de vida".

"Unidos para defender la esperanza -prosiguió- significa impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo caduco, pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental".

Y esto exige "escuchar, reconocer a los pueblos locales como interlocutores válidos", y las principales víctimas de los "efectos catastróficos que, en nombre del desarrollo, provocan muchos proyectos".

En concreto, añadió, "la minería informal", que se ha convertido "en un peligro que destruye la vida de personas", en un "proceso de degradación" promovido por organizaciones que "someten a hermanos nuestros a la trata, al trabajo informal y a otros males que afectan a su dignidad, y a la vez a la dignidad de esta nación".

Por ello, el Papa pidió "estar muy atentos a esa otra forma de degradación ambiental que contamina todo el entramado vital: la corrupción". "Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos, y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre Tierra los más perjudicados", denunció.

Una lucha "que nos compromete a todos", en una "mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y no excluyo a las entidades eclesiásticas. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos".

Y, directamente, pidió a los responsables políticos a "empeñarse en este sentido, para brindar a su pueblo y a su tierra la seguridad y el sentir de que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad, pero para todos... no para unos pocos".

"Para que todo peruano pueda sentir que este país es suyo, no de otro, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su próximo y ayudar al otro cuando lo necesita. Una tierra en la que puede hacer realidad su propio futuro, y forjar un Perú que tenga espacio para todas sus sangres", culminó el Pontífice.

Discurso del Papa:

Señor Presidente,

miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático,

distinguidas autoridades,

representantes de la sociedad civil,

señoras y señores, amigos todos:

Al llegar a esta histórica casa doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha concedido de pisar suelo peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin lugar a dudas, uno de sus principales patrimonios.

Gracias señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la Nación, por la invitación a visitar el país y por las palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos.

Vengo a Perú bajo el lema «unidos por la esperanza». Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí un motivo de esperanza.

Parte de vuestro territorio está compuesto por la Amazonia, que he visitado esta mañana y que constituye en su globalidad el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. Este «pulmón» como se lo ha querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo pues alberga las más variadas especies.

Poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural cada vez más interactuante que constituye el alma de este pueblo. Alma marcada por valores ancestrales como son la hospitalidad, el aprecio por el otro, el respeto y gratitud con la madre tierra y la creatividad para los nuevos emprendimientos como, asimismo, la responsabilidad comunitaria por el desarrollo de todos que se conjuga en la solidaridad, mostrada tantas veces ante las diversas catástrofes vividas.

En este contexto, quisiera señalar a los jóvenes, ellos son el presente más vital que posee esta sociedad; con su dinamismo y entusiasmo prometen e invitan a soñar un futuro esperanzador que nace del encuentro entre la cumbre de la sabiduría ancestral y los ojos nuevos que brinda la juventud.

Y me alegra también un hecho histórico: saber que la esperanza en esta tierra tiene rostro de santidad. Perú engendró santos que han abierto caminos de fe para todo el continente americano; y por nombrar tan sólo a uno, como Martín de Porres, hijo de dos culturas, mostró la fuerza y la riqueza que nace en las personas cuando se concentran en el amor. Y podría continuar largamente esta lista material e inmaterial de motivos para la esperanza. Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Este pueblo tiene la responsabilidad de mantenerse unido precisamente para defender, entre otras cosas, todos estos motivos de esperanza.

Sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza. «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo».[1] Esto se manifiesta con claridad en la manera en la que estamos despojando a la tierra de los recursos naturales sin los cuales no es posible ninguna forma de vida. La pérdida de selvas y bosques implica no sólo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino una pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema.[2]

En este contexto, «unidos para defender la esperanza» significa impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a «un modelo de desarrollo ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental».[3] Y esto exige escuchar, reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como interlocutores válidos. Ellos mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen sus tiempos y procesos y saben, por tanto, los efectos catastróficos que, en nombre del desarrollo, están provocando muchos proyectos. Entonces se altera todo el entramado vital que constituye la nación. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades. No podemos pensarlas como dos instancias distintas.

A modo de ejemplo, la minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas; los bosques y ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Todo este proceso de degradación conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros sometiéndolos a la trata -nueva forma de esclavitud-, al trabajo informal, a la delincuencia... y a otros males que afectan gravemente su dignidad y, a la vez, la de esta nación.

Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma -muchas veces sutil- de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción. Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese «virus» social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas... y esta lucha nos compete a todos. «Unidos para defender la esperanza», implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos.

A quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en este sentido para brindarle, a su pueblo y a su tierra, la seguridad que nace de sentir que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad... pero para todos y no para unos pocos; para que todo peruano, toda peruana pueda sentir que este país es suyo, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita; una tierra en la que pueda hacer realidad su propio futuro. Y así forjar un Perú que tenga espacio para «todas las sangres»[4], en el que pueda realizarse «la promesa de la vida peruana».[5]

Quiero renovar junto a ustedes el compromiso de la Iglesia católica, que ha acompañado la vida de esta Nación, en este empeño mancomunado de seguir trabajando para que Perú continúe siendo una tierra de esperanza.

Que santa Rosa de Lima interceda por cada uno de ustedes y por esta bendita Nación.

Nuevamente gracias.

