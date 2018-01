La Iglesia peruana analizará los retos que el Papa dejó al país

De cara a su próxima Asamblea Plenaria anual, a realizarse en Lima, la Conferencia Episcopal Peruana creará una comisión que se encargará de trabajar los temas urgentes a los que se refirió el Papa Francisco durante su visita al país.

"Su visita ha sido gozosa, con una serie de gestos que nos quedan en el corazón, pero nos ha dejado también auténticos retos. Se creará una comisión para que vaya trabajando (dichos retos) en la próxima asamblea episcopal peruana", anunció el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, en conferencia de prensa.

Tras agradecer a la comisión organizadora de la visita papal, liderada por el exministro Alfonso Grados, así como a los miles de voluntarios y la prensa en general, señaló que el Santo Padre no ha rehuido los temas complejos y difíciles que afectan al país, como la trata de personas, el feminicidio, y el crimen organizado, entre otros.

Sínodo amazónico

En la misma línea, el vicario apostólico de Puerto Maldonado, David Martínez, se mostró entusiasmado por el influjo de energía que el Papa Francisco ha inyectado a la Iglesia católica y que permitirá discutir, así como trabajar en temas complejos, pero urgentes.

"Él decía voy a hablar duro y lo hizo. Nos deja el reto de ser una iglesia profética, que se deje impregnar por la Amazonia y los pueblos indígenas, que se deje moldear por ellos. Puso su mirada atenta a los detalles como la trata de personas, nos ha dejado retos y una enorme esperanza además de emoción".

Adelantó que, en el próximo Sínodo amazónico de obispos, en 2019, se analizará el mensaje del Papa Francisco, el cual insta a la Iglesia a "estar al lado de la realidad y dificultades de la Amazonia. Tenemos mucho que analizar y realizar porque han sido mensajes muy densos".

"El viaje del Papa Francisco a los pueblos amazónicos ha sido un regalo. El solo haberles dicho que quería visitarlos y ponerlos en agenda, ya ha bastado. Ha hecho todo el esfuerzo para estar en Puerto Maldonado y la población, sobre todo la indígena, le ha dado un gran regalo, lo ha recibido en un clima de cariño y complicidad que ha sido altamente impresionante".

Martínez comentó que cuando el Santo Padre llegó a Puerto Maldonado fue tan abrumador su recibimiento en las calles que preguntaba de dónde había salido tanta gente, a lo que él respondía, entre sonrisas, que tampoco sabía.

Tareas para todos

El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, presente también la rueda de prensa en la que se ofreció un balance de lo actuado por la Conferencia Episcopal durante la visita del Papa al Perú, pidió no olvidar su pedido de mantener la esperanza y la unión, en especial a los jóvenes.

"El Papa se ha referido al feminicidio, a la trata, al deterioro de la selva, a muchos temas. Yo me quedo con la visión más amplia, con ese pedido sobre todo a los jóvenes. Les ha dicho no se desarraiguen, no olviden que son hijos de una tierra de santos. Les ha recordado que no son el futuro, sino el presente", manifestó.

Detalló que el Santo Padre ha traído mucha esperanza, pero también grandes exigencias para todos, incluido el clero.

"A los obispos nos ha dicho: hay que atravesar, ir a la otra orilla de la gente. No dejo de emocionarme por lo que ha hecho el Papa en el país. Nos ha dejado una tarea maravillosa y de mucho gozo en el corazón", finalizó.

(RD/Andina)