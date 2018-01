¿Deberíamos tener más laicos a cargo de parroquias?

(Cameron Doody).- Ya hay en EEUU un solo sacerdote por cada 2.500 católicos. Y los curas estadounidenses no pueden más. "Es como si estuviéramos engañando a la gente", denuncia uno, frente a este panorama insostenible. "Necesitamos líderes laicos en las parroquias para asegurarnos de que se lleven a cabo todos los elementos de la vida católica".

El padre John Hynes, párroco de la iglesia de St. Catherine of Siena en Wilmington, Delaware, fue el principal responsable de una resolución pionera que aprobó el año pasado la Association of U.S. Catholic Priests, la asociación de curas católicos más grande de EEUU, que cuenta con más de 1.200 miembros. Dicha resolución llamaba al episcopado del país norteamericano a dejar que administren parroquias líderes laicos "quienes, trabajando de forma colaborativa con los pastores canónicos, sepan guiar y acompañar a los fieles en su camino de fe vía las comunidades parroquiales". Estos líderes laicos, instaba la Asociación de Curas Católicos Estadounidenses, deben tener "la flexibilidad como para tomar decisiones ordinarias y liderar la parroquia de facto, según sus dones y necesidades".

Una propuesta muy sensata, en otras palabras, y totalmente prevista en la ley canónica. Y eso aunque prevé la participación de laicos y laicas hasta en la presidencia de algunos actos litúrgicos, con excepción de los reservados a los hombres ordenados. Sin embargo, casi nueve meses después de su aprobación, el padre John Hynes ha denunciado esta semana al National Catholic Reporter la reticencia de los obispos estadounidenses a respaldar el concepto de administradores parroquiales laicos de forma explícita y colegiada y de asegurar una consistencia en su implementación.

Monseñor Raymond Cole, sacerdote jubilado de la diócesis de Metuchen, Nueva Jersey, coincidió con la denuncia de Hynes, y añadió que, aunque la propuesta de la Asociación de Curas Católicos se basó en una instrucción de 2005 de la propia Conferencia Episcopal, los párrocos que sí quieren utilizar los dones particulares de los laicos todavía se enfrentan a la oposición de sus obispos.

"Es un cambio; pide una transformación grande en la manera en la que hacemos las cosas", reconoció Cole, si bien argumentó que ya va siendo hora de implementar ese cambio, frente al panorama altamente preocupante en el que se halla inmersa la Iglesia estadounidense. En los últimos cincuenta años, el número de sacerdotes en EEUU se ha visto reducido a la mitad, mientras que la población católica casi se ha duplicado. Lo cual significa que, de las 17.156 parroquias en territorio estadounidense, más de 3.500 no cuentan con un pastor ordenado.

De acuerdo con cifras manejadas por el Center for Applied Research in the Apostolate de la Universidad de Georgetown, laicos y diáconos están al cargo de 347 parroquias en EEUU. Pero los curas católicos del país quieren y necesitan que sean más. Ya lo advertían en la resolución del año pasado:

"Si el liderazgo de la Iglesia estadounidense aplaza afrontar esta cuestión, la ventana de tiempo se irá cerrando. Entonces experimentaremos un colapso de parroquias más grande que el que experimentamos ahora, la falta de ánimos y buena salud entre los párrocos, y la desmoralización y desconfianza de la gente que depende de nosotros para satisfacer sus necesidades espirituales. Cuánto más desaparezca nuestra presencia católica, más desaparecerá nuestra presencia en la sociedad más ampliamente".