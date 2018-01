Francisco ordena reabrir el 'caso Barros' y envía a Scicluna a escuchar a las víctimas

(Jesús Bastante).- Nueva vuelta de tuerca en el 'caso Barros', el polémico obispo de Osorno a quienes las víctimas de la pederastia en Chile acusan de encubrir los abusos sufridos a manos de Fernando Karadima, y a quien el Papa defendió en su reciente visita a este país. Ahora, tras "algunas informaciones recientes", Francisco ha decidido reabrir el caso, y enviar al arzobispo Charles J. Scicluna a Chile "para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen".

"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia". Las palabras del Papa Francisco, posteriormente matizadas en el avión de vuelta de Perú y Chile, cayeron como una losa en las víctimas de abusos sexuales, que consideraron que Bergoglio no les había escuchado en lo referente al obispo Barros.

Durante su reciente visita a Chile, Francisco se encontró con varias víctimas de abusos, pero ninguna de ellas pertenecía al grupo de laicos de Osorno ni a las víctimas de Karadima, quienes se quejaron amargamente de lo que consideraron un desplante papal. Una frustración que se transformó en enfado al comprobar cómo Juan Barros acompañaba al Papa en todos y cada uno de los actos de la visita, y que se tornó en indignación después de que el Pontífice calificara de 'calumnias' las acusaciones contra el obispo.

Posteriormente, y en la entrevista en el vuelo papal de vuelta, Francico matizaba sus palabras y admitía que "mi expresión no fue feliz", aunque reiteró que "el caso del obispo Barros lo hice estudiar, investigar, lo hice trabajar mucho. No hay evidencias de culpabilidad y al parecer no se van a encontrar".

Ahora, según un comunicado de la Santa Sede, y tras "algunas informaciones recientes", el Papa "ha dispuesto que monseñor Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta y Presidente del Colegio para el examen de los recursos (en materia de delicta graviora) en la Sesión Ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se desplace a Santiago de Chile para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen".

Por su parte, desde la diócesis de Osorno se ha emitido un breve comunicado, en el que se indica que Juan Barros "se encuentra hoy en actividad fuera de la ciudad y expresó que todo lo que disponga el Papa lo acoge con fe y alegría, pidiendo a Dios que resplandezca la verdad e invocando especialmente a la Santísima Virgen María para que todos alcancemos la paz".

La elección de Scicluna no es baladí: el arzobispo maltés fue uno de los puntales del entonces prefecto de Doctrina de la Fe (y posterior Papa Benedicto XVI), Joseph Ratzinger, para interrogar a las víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, considerado por Juan Pablo II "apóstol de la juventud" y que resultó ser un macabro depredador de menores.

Gracias al trabajo de Scicluna, Ratzinger pudo reabrir el 'caso Maciel' y condenar al pederasta mexicano por sus atrocidades. Un escándalo que salpicó también a la Legión, que todavía vive un profundo proceso de reparación y reestructuración. Y es que los paralelismos entre los casos de Karadima y Maciel son muchos. De hecho, Scicluna también fue clave para que las víctimas de Karadima pudieran denunciar al famoso sacerdote chileno.

Tanto durante el pontificado de Benedicto XVI como en los primeros meses del de Francisco, Scicluna fue el encargado de implementar la lucha contra la pederastia, y de examinar los casos de abusos que llegaban a Roma procedentes de todo el mundo.

La decisión de Bergoglio de enviar a este religioso a tomar declaración a los denunciantes de Juan Barros supone un giro de 180 grados en la situación, que parecía haber concluida tras las palabras del Papa hace dos semanas. Un Papa que, como dijo entonces, cumplió su palabra y, en el momento en que conoció las 'pruebas' del posible encubrimiento de Juan Barros, decidió reabrir el caso.

Éste es el comunicado de la Santa Sede

A propósito de algunas informaciones recientes con respecto al caso de S.E. Mons. Juan de la Cruz Barros Madrid, Obispo de Osorno (Chile), el Santo Padre ha dispuesto que S.E. Mons. Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta y Presidente del Colegio para el examen de los recursos (en materia de delicta graviora) en la Sesión Ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se desplace a Santiago de Chile para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen.

Comunicado del Episcopado chileno:

La Conferencia Episcopal ha conocido la decisión del papa Francisco de encargar a Mons. Charles Scicluna se desplace a Santiago de Chile para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen en torno a la situación del obispo de Osorno, Mons. Juan Barros.

Mons. Scicluna, de nacionalidad maltés, es actual arzobispo de Malta y Presidente del Colegio para el examen de los recursos (en materia de delitos más graves) en la de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Este nombramiento demuestra que el paso del Papa por Chile, además de sus luminosos mensajes y homilías, ha significado para él una actitud de verdadera escucha y cercanía hacia la realidad y desafíos de la sociedad chilena y de la Iglesia.

Los detalles de la concreción de este servicio encomendado a Mons. Scicluna se comunicarán próximamente.

