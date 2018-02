El cardenal Aguiar pide oraciones por el nuncio Coppola

El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, desea una pronta recuperación al nuncio apostólico, monseñor Franco Coppola, después del accidente que sufrió hace unos días, y que lo tiene convaleciente en Roma.

El Primado de México lo ha encomendado al amoroso cuidado de Santa María de Guadalupe, y pide a todos los fieles de la archidiócesis elevar sus oraciones a Dios para que Su Excelencia pueda estar pronto de regreso en nuestro país.

El incidente que ha sufrido en nuncio Coppola ocurrió la noche del sábado 10 de febrero, cuando el obispo regresaba a la capital italiana tras cumplir una visita a una familia de amigos. Él mismo relató el episodio con un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook.

Según contó, se encuentra en Italia desde el 7 de febrero y el día 9 pudo concelebrar la misa con el Papa Francisco en su residencia privada del Vaticano, la Casa Santa Marta. "Desde la noche del sábado 10, todos mis programas saltaron por los aires", exclamó.

Más adelante, en el texto redactado en italiano, habló de un "accidente tremendo" en el cual nadie más quedó involucrado, "gracias a Dios".

"Sólo la velocidad relativamente baja, en torno a los 50 kilómetros por hora, y la mirada de la Virgen de la Confianza en el día de su fiesta y la de Guadalupe, que pese a la distancia no me deja un instante, permitieron que ahora esté acá contándoles lo que me ocurrió", describió.

"El impacto me provocó una fractura múltiple expuesta del pie derecho y cinco costillas rotas, pero apenas ahora que el cuerpo se está despertando del shock descubro que en todas partes tengo contusiones y enormes moretones", añadió.

"En estos primeros días me cuesta todo movimiento y también hablar, por lo cual les pido paciencia. Espero dentro de algunas semanas estar en condiciones de poder responderles y agradecer por las oraciones con las cuales, estoy seguro, me acompañarán", apuntó por último el nuncio Coppola.

