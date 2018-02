La Iglesia argentina pide un "diálogo sincero y profundo" sobre la despenalización del aborto

(Sergio Rubin, en Valores religiosos).- La Iglesia católica en el país no rechazó ayer un debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto, luego de que el gobierno decidiera no bloquear su tratamiento legislativo y respetar "libertad de conciencia" a sus legisladores oficialistas. Eso si, abogó para que su consideración parlamentaria y en los distintos estamentos de la sociedad "nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión".

En una declaración titulada "Respetuosos de la vida", la cúpula del Episcopado señala que "junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa, sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas".

Pero reitera su oposición al aborto, al afirmar que aún en situaciones difíciles para la mujer "la pregunta humana y ética es: "¿hay que optar por una vida y eliminar otra?". En ese sentido, subraya que "la solución o el camino" ante ello son "políticas públicas".

El debate legislativo sobre la despenalización del aborto quedó desbloqueado luego de que el miércoles el Gobierno anunció sorpresivamente su decisión de no obstaculizarlo tras la primera reunión de coordinación de la agenda parlamentaria de este año, encabezada por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Del encuentro participaron los principales exponentes legislativos del oficialismo en ambas cámaras. La determinación se tomó luego de que el lunes se realizara un "pañuelazo" frente al Congreso promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Pese a que durante la presidencia de Cristina Kirchner se sancionó la ley de matrimonio igualitario y al deseo de muchos de sus legisladores, la entonces mandataria -que se opone al aborto- no habilitó el debate. En el oficialismo -el presidente Mauricio Macri también se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y las opiniones entre sus legisladores están divididas- se propicia un debate amplio de esta problemática. Las proyecciones arrojar un resultado reñido en la Cámara de Diputados y un posible rechazo a la despenalización en la Cámara de Senadores.

Los obispos comienzan expresando el gozo que provoca la llegada de un nuevo ser o se redescubre "la belleza de esa vida que viene en camino". Pero señalan que "para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer. Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer".

"En la forma de responder la pregunta agregan- se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza; por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender".

Y agregan: "Debiéramos escuchar tanto las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse. La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?

Advierte luego que "la eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. Hace unos años con la sanción de la Ley "Asignación Universal por Hijo", el Honorable Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo?"

Y concluye: "La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas". Entre ellas menciona que se "establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana".

La decisión del Gobierno

El Gobierno argentino dio libertad de acción a sus legisladores para debatir un proyecto parlamentario para legalizar el aborto, una decisión que fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos y de género, pero que cuenta con el rechazo de la Iglesia católica.

El presidente Mauricio Macri, al igual que su antecesora y actual senadora opositora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se manifestaron en contra del aborto libre en la Argentina.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó a los jefes parlamentarios de la coalición gubernamental de centroderecha Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema, uno de los principales reclamos de los movimientos feministas.

Hasta el momento, la legislación argentina permite el aborto en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.

Seis veces en los últimos 11 años fracasó en el Parlamento argentino el tratamiento de una ley que legalice el aborto. El nuevo proyecto será presentado el próximo 6 de marzo y se estima que en la Cámara baja habría espacio para debatirlo, mientras que el escenario se ve más complejo en el Senado, donde hay mayor resistencia.

El proyecto de aborto recibe apoyo de legisladores de casi todos los partidos políticos, atraviesa transversalmente todo el arco ideológico, pero también encuentra duros opositores en los sectores más conservadores y la Iglesia. La influencia del papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, podría tener un peso importante en el debate.

El presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo, afirmó hoy que está "en contra del aborto". "No encuentro diferencia entre terminar una vida después o antes del nacimiento", aseguró. El jefe del interbloque de diputados del Justicialismo, Pablo Kosiner, sumó su rechazo: "No estoy a favor de la despenalización total del aborto".

Texto completo de la declaración de los obispos argentinos sobre el aborto

Respetuosos de la vida

La vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no. Se refleja en el rostro de los padres cuando contemplan por primera vez a sus hijos. El anuncio de la espera de un hijo es una alegría que se comparte con familiares y amigos.

Pero a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino.

Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer.

Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza; por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse.

La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?

La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. Hace unos años con la sanción de la Ley "Asignación Universal por Hijo", el Honorable Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo?

La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas que:

- Establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana. Todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos.

- Reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro.

- Acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones.

El diálogo democrático. Estamos ante el debate parlamentario de distintos proyectos de ley. Es necesario, que más allá del buen funcionamiento de nuestro sistema republicano en el cual se legisla a través de los representantes del pueblo, se tenga en cuenta que este tema toca profundamente el tejido de nuestra sociedad.

Que este debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión.

Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas.

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina

Buenos Aires, 23 de febrero de 2018