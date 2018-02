Fallece en Ecuador el padre Enrique Moreno Laval, sscc

(Sagrados Corazones Provincia Chilena, en RyL).- Con profundo dolor como congregación, comunicamos la partida de nuestro hermano Enrique Moreno Laval.

Esta se produjo a las 18 horas de Ecuador, 20 horas en Chile, de domingo 25 de febrero de 2018, a los 76 años de edad, producto de un grave accidente cardiovascular (ACV) que sufrió el pasado miércoles 14 de febrero. Enrique se encontraba en Quito predicando un retiro para las hermanas SS.CC. de esa provincia. El ACV fue provocado por un aumento de la presión arterial de Enrique.

Guillermos Rosas ss.cc. viajó a Quito para acompañar a Enrique e ir informando acerca de su estado de salud. En estos días también habían viajado algunos familiares como su hermano mayor Celso, y sus hermanas María Isabel y María Eugenia. También estaba junto a él su amigo Pedro Vega.

El lunes 26 celebraremos una primera misa por su descanso y para recordar a este hermano tan querido, en la sede parroquial de San Pedro y San Pablo, a las 20 horas.

Este año Enrique habría cumplido 50 años de sacerdocio, y estas fueron sus palabras de agradecimiento:

"Tomando una expresión muy propia del Papa Francisco, me nace decir que lo que más agradezco en estos 50 años de sacerdocio es 'haber sido tratado con misericordia'. Y no es solo una frase bonita. Es una realidad, y muy profunda. Dios lo sabe. Enseguida, agradezco haber vivido este ministerio junto a tanta gente en estrecha solidaridad y comunión: con mi familia de origen, con mi congregación, con cada Iglesia local donde he servido; y con tantos hermanos y hermanas laicos que le han dado sentido a mi ministerio, apoyándolo, desafiándolo, perdonando sus deficiencias y estimulando siempre la fidelidad a lo prometido. Con los años, Jesús se me ha hecho cada vez más esencial, y no quisiera otra cosa que hablar de él hasta el fin de mis días. ¿Cómo no estar agradecido?".