Olivera sostiene que los bautismos de la ESMA son de hijos de soldados

El obispo castrense argentino, Santiago Olivera, advirtió que las actas de los bautismos en la ESMA realizados durante la dictadura que fueron entregadas a la justicia no serían de hijos de desaparecidos.

"Hay muchos que son soldados y otros que son hijos de militares que han querido bautizar en la capilla y no es que sean hijos que han sacado a sus papás desaparecidos, eso habrá que investigarlo", explicó el prelado.

La Iglesia recuperó recientemente el libro de bautismos registrados en la capilla Stella Maris de la ex ESMA entre 1975 y 1984, un documento cuya existencia no se conocía. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció el martes que fue puesto a disposición del juez federal Sergio Torres y del fiscal general Pablo Parenti.

Represores libres

El sacerdote también se refirió a la excarcelación de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. "Si hay represores que han llegado al límite de edad o no tienen sentencia definitiva y demás, también tienen derechos. Hay que buscar justicia y no venganza", sostuvo.

"Hay que vivir la justicia para todos, respetar la ley para todos y hay que ver cada caso. Yo no lo sé así, si uno lo dice en términos generales, puede como causar sorpresa, pero me parece importante que se haga justicia", insistió.

La dictadura

Tras pedir "una verdad que abarque toda la historia, toda la verdad", Olivera consideró que durante el mandato peronista que antecedió a la dictadura "también hubo mucha violencia, también hubo un gobierno democrático que hizo una cosa muy fuerte a los militares".

Asimismo, apuntó contra los grupos guerrilleros. "Hubo mucha subversión que mató gente que no tenía nada que ver y creo que a esa parte de la historia no se le da tanta importancia", destacó. Y pidió "que no se haga hincapié sólo en una parte y se olvide otra, eso es importante para una verdadera paz".

(RD/Infobae)