El cardenal Aguiar lamenta que el machismo cultural esté "tan enraizado" en América Latina

(C. Doody/Vatican News).- El machismo cultural "está tan enraizado" en América Latina que "no nos damos cuenta" de que la desigualdad entre hombre y mujer continúe. Esta es la denuncia que ha hecho el flamante arzobispo de México, el cardenal Carlos Aguiar, quien también ha advertido de que los frutos del trabajo por la igualdad no se verán "de un año a otro", pero que espera que "de una generación a la otra, se noten los avances".

"Es fundamental reconocer no sólo la indispensable participación de la mujer en los procesos eclesiales y sociales, sino también destacar lo que significa la mujer para la transmisión de la fe y los valores, la estabilidad y el desarrollo de una familia, que sea cuna de la experiencia del amor para los seres unamos". Así responde Carlos Aguiar Retes al ser preguntado sobre el rol de la mujer en la sociedad, en ocasión de su participación en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina, que se llevó a cabo de en Roma del 6 al 9 de marzo, y en la cual fue ponente en el tema: "La mujer en la solidaridad con los pobres y el cuidado de la casa común".

Es prioritario fortalecer el tejido social

"México como otros países, con el proceso de industrialización vivió la migración del interior hacia las grandes ciudades. En ese traspaso ocurrido a lo largo de un siglo, del veinte por ciento que vivía en las grandes ciudades, se pasó al ochenta, y del ochenta que vivía en el campo, solo quedó el veinte. Esto significa que se perdió mucho la consistencia del tejido social, la identidad y el sentido de pertenencia, tanto a nivel eclesial como social".

De ahí que el Arzobispo primado señale "la fortificación del tejido social" como una de las prioridades de la Iglesia, dado que, en textuales palabras: "si no tenemos un tejido social fuerte", dice, "es muy difícil generar una sinergia", y por ese motivo "detonan tantos problemas, como la inseguridad o la desigualdad social", puesto que "si no hay sensibilidad por mi vecino, es difícil sustentar una promoción social auténtica".

Religiosos, diocesanos, laicos: nos necesitamos unos a otros



Para quien tiene ahora la responsabilidad del más importante templo mariano del continente americano, la Basílica de Guadalupe, meta de peregrinación para miles de fieles de América Latina, surge la pregunta: ¿qué le pide a los presbíteros, religiosos, religiosas y fieles laicos?

"Tuve la fortuna de poder tener a la semana la convocatoria, y una muy buena respuesta del clero de la Arquidiócesis. La mayor parte del clero del México, las dos terceras partes, son religiosos -explica- los demás diocesanos. Lo primero que les dije, es que nos necesitamos unos a otros. Luego, que debemos homologar procesos pastorales, que debemos tener una ruta clara. Y tercero, les he pedido mucha confianza: debemos generar una sinergia de buscarnos, encontrarnos, fraternizar y tener mucha confianza para exponer ante las autoridades los problemas que se visualizan, de modo de poderlos afrontar".

En todo ello "los laicos son indispensables", asegura el Cardenal Aguiar Retes, puesto que "la tarea del presbiterio es imposible si no se hace con los laicos". "Tenemos que abrir espacios de participación para que quienes tienen el gusto, el tiempo o la capacidad, participen como agentes de pastoral", afirma, y evidencia además la necesidad de trabajar con los laicos en sus ambientes de vida, para que, sin necesidad de que estén incluidos en un proyecto estrictamente pastoral, "puedan ejercer como pide el Concilio, su vocación para la transformación de las estructuras temporales, que es su vocación primaria, para que la sociedad logre ser expresión de los valores cristianos".

Migrantes: aún hay mucho por hacer



El corazón de la Iglesia mexicana late por los hijos que están fuera del país: la diáspora que está en los EE.UU. Sobre esto el Cardenal Carlos Aguiar Retes manifiesta que el ser migrante es una experiencia que ha tocado a todas las familias mexicanas:

"La presencia de mexicanos en EE.UU en significativa, es una fuerza", explica. "El segundo ingreso de México son las remesas, desde hace decenios".

Algo que se hace más evidente en Navidad, cuando quienes se han ido, regresan a visitar a las familias en México. "Son vínculos que se mantienen, -dice- y se viven estas experiencias a distancia: los que han salido adelante en el exterior facilitan que las condiciones de vida de sus familias sean mejores".

"La migración la llevamos en el corazón y si en algo nos sentimos solidarios, no sólo como Iglesia sino como sociedad, es en el trato a los migrantes que pasan por México, sobre todo los que llegan de países vecinos Guatemala, Honduras y El Salvador, que, aunque la Iglesia hace un buen trabajo y en buena relación con los gobiernos estatales, aún es insuficiente".

Para concluir subraya las bellas expresiones de solidaridad, que comienzan a ser conocidas incluso a nivel internacional, realizadas por personas incluso de clases muy populares o campesinas en favor de los migrantes que son "un verdadero testimonio de esa solidaridad que es parte de la idiosincrasia mexicana".