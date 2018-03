Detienen a un obispo brasileño por el desvío de casi medio millón de euros

(C. Doody/Efe).- El obispo de la ciudad brasileña de Formosa, José Ronaldo Ribeiro, y cinco sacerdotes más han sido detenidos hoy lunes acusados de un desvío de dos millones de reales de fondos aportados por fieles, además de delitos de asociación criminal y falsedad ideológica. Según apuntan medios locales, parte de ese dinero podría haber sido destinado a la compra de una granja de ganado y una casa de apuestas en la ciudad de Posse.

Los arrestos se produjeron en el marco de una operación, bautizada como "Caifás", que se inició en la madrugada de hoy con objeto de desarticular "una asociación para delinquir" que desviaba "recursos de la Diócesis de la Iglesia Católica de Formosa" y de algunas parroquias en el estado de Goiás (centro-oeste).

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía brasileña, los recursos desviados, que se estiman en unos dos millones de reales o unos 600.000 dólares estadounidenses, procedían de "diezmos, donaciones, tasas por bautizos y bodas", entre otras "recaudaciones de dinero de los fieles".

Fuentes del Ministerio Público de Goiás señalaron a Efe que hasta el momento han sido detenidas nueve personas pero los agentes se encuentran en las calles para cumplir un total de trece mandatos de prisión y diez órdenes de allanamientos de manera simultánea en tres localidades diferentes: Formosa, Posse y Planaltina.

Fiscales y policías han realizado hasta ahora registros en residencias particulares, en la curia de la Diócesis de Formosa, en diferentes parroquias y también en un monasterio.

Las investigaciones sobre esta trama se basan en denuncias anónimas de fieles, quienes relataron que los desvíos ocurren desde 2016.

El obispo Ribeiro aún no se ha pronunciado sobre su arresto en el día de hoy, como tampoco lo hacen ni la Conferencia Episcopal de Brasil ni la diócesis de Formosa. Cuando las acusaciones en su contra salieron a la luz hace dos años, no obstante el prelado afirmó que su actuar no tenía "nada de impropia", y que no intervenía en las transferencias de dinero desde las parroquias "que son destinadas a la manutención de las necesidades de la diócesis: las casa parroquiales, el seminario, la estructura de la curia y los trabajadores, por ejemplo".